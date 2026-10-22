역대 이렇게 쌩쌩한 준PO 승리팀은 없었다. 2위팀 68.8% 승률은 사실상 없던 일이다[PO포커스]

KIA 이범호-삼성 박진만 감독. 스포츠조선DB

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 김도영이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 선발 투구하고 있는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[스포츠조선 권인하 기자]역사상 수많은 플레이오프가 열렸지만 이런 플레이오프는 처음이다.

KBO리그 역사상 단일시즌 플레이오프는 35차례가 열렸다. 그리고 먼저 올라간 2위팀이 한국시리즈에 올라간 것은 19번으로 확률은 54.3%로 그리 높지 않다. 즉 2위 삼성 라이온즈와 3위 KIA 타이거즈 모두에게 한국시리즈 진출의 기회가 열려있다는 뜻.

하지만 현재와 같은 5전 3선승제의 준PO를 거치고 5전 3선승제의 플레이오프를 했을 때는 승률이 달랐다. 2위팀이 확실히 유리했다. 총 16번의 플레이오프에서 2위팀이 11번 한국시리즈에 올랐고, 준PO 승리팀은 5번에 그쳤다. 2위팀의 진출확률이 68.8%나 됐다. 아무래도 2위팀은 정규리그 후 플레이오프까지 12일 정도의 휴식을 취한다. 준PO 승리팀은 경기를 치르고 올라오기에 체력적인 면에서 2위팀이 분명히 앞선다.

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KIA처럼 준PO를 3연승한 경우엔 플레이오프 성적이 어땠을까. 5전 3선승제의 준PO에서 3연승은 역대 단 두번 뿐이었고, 이 중 한번은 플레이오프가 7전4선승제(2008년)여서 지금과는 비교하기 어렵다. 5전 3선승제의 플레이오프를 한 2023년을 보면 4위 NC가 3위 SSG를 3연승으로 격파하고 올라가 2위 KT에 2연승을 했지만 이후 3연패로 탈락했었다. 하지만 그 경우도 지금의 KIA와는 비슷하다고는 할 수 없는 게 NC는 4위로 와일드카드 결정전을 치르고 준PO에 올랐다.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 구자욱이 몸을 풀고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16ㅁ

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 페덱이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

3위팀이 준플레이오프만 치러 3연승으로 플레이오프에 진출한 경우는 신기하게도 이번이 처음이다. 정규시즌이 끝나고 나흘의 휴식을 가진 뒤 준PO 3경기를 갖고 또 나흘을 쉰 게 처음이라는 것. 그만큼 체력적으로 손실이 적었던 준PO 승리팀이 없었다는 의미. 지금까지 쌓였던 2위팀의 68.8% 승률은 사실상 없다고 보는게 맞을 듯.

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그래서 1차전이 중요하다. 역대 5전 3선승제의 플레이오프에서 1차전 승리팀이 12번 한국시리즈에 올라 진출확률은 75%에 이른다.

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삼성과 KIA가 플레이오프에서 만난 것은 지난 1990년 이후 처음이다. 당시엔 4위 삼성이 3위 빙그레를 2연승으로 이기고 플레이오프에 올라 2위 해태를 3연승으로 제치고 한국시리즈에 올랐다.

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KIA는 2003년 SK에 3연패하며 탈락한 것이 마지막 플레이오프다. 즉 무려 23년만에 플레이오프에서 한국시리즈 진출을 노린다.

삼성은 3년 연속 플레이오프에 나선다. 2024년엔 2위로 기다렸다가 3위 LG를 3승1패로 눌렀고, 지난해엔 4위로 올라가 2위 한화에 2승3패로 졌다. 권인하 기자 indyk@sportschosun.com