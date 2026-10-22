[오피셜]오타니 초대형 경사! "팔다리 수술 안 받아도 된다"…'LAD 특급 미션' 다음 시즌 투타 겸업 완수 '총력'

LAD의 오타니 쇼헤이. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]오타니 쇼헤이(32)가 오프시즌에 수술을 받을 일은 없는 것으로 알려졌다. LA 다저스 입장에서는 만족할 만한 소식이다. 오타니는 충분한 회복을 통해 다음 시즌 부활을 준비한다.

MLB닷컴은 22일(한국시각) '다저스는 오타니가 2027시즌 개막 무렵에는 완전히 건강한 상태가 될 것으로 기대하고 있다'면서도 '하지만 2026시즌 내내 이어진 부상으로 계획이 틀어진 만큼, 내년에는 오타니가 투타 겸업 선수로서 시즌을 성공적으로 소화할 수 있도록 어떤 부분을 다르게 관리해야 할지 평가해야 한다'고 보도했다.

앤드루 프리드먼 다저스 야구 운영 부문 사장은 이날 다저스타디움에서 열린 시즌 종료 기자회견에서 오타니가 오른쪽 이두근과 왼쪽 무릎 부상을 치료하기 위해 수술을 받을 필요는 없다고 밝혔다. 프리드먼은 오타니가 2027시즌에 투수로도 뛸 것으로 기대한다고 밝히기도 했다. 다만 프리드먼은 오타니가 정규시즌 내내 투타 겸업을 소화한다면 포스트시즌에서 최상의 경기력을 유지할 수 있을지 확신하기 어렵다고 인정했다.

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프리드먼은 "아직 구체적인 세부 사항까지 논의하지는 않았다"면서도 "타석과 마운드에서 오타니가 우리 팀에 최대한 기여할 수 있도록 두 역할을 어떻게 조화시킬지와 포스트시즌에도 좋은 상태를 유지하는 방법을 머리 맞대고 찾을 것으로 생각한다"고 말했다.

다저스는 오타니의 부진과 타선이 전체적으로 침체하면서 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLDS)에서 스윕을 당하며 탈락했다. 오타니의 몸상태가 좋았다면 최종 결과가 달라졌을지는 확실하지 않다. 오타니뿐만 아니라 타선 전체적으로 부진했기 때문이다.

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그러나 오타니가 나이를 먹으면서 투타 겸업에 대한 신체적 부담은 더욱 커지고 있다. 다저스가 다음 시즌 월드시리즈(WS) 우승에 도전하기 위해서는 필수적으로 관리해야 하는 부분이 오타니의 건강이다. 구단도 이를 알고 있다.

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프리드먼은 "모든 측면에서 매우 신중하고 계획적으로 접근해야 할 것"이라며 "투타 겸업이 가져다주는 가치는 엄청나기 때문이고, 우리 모두에게는 이를 실현할 최선의 방법을 찾아야 할 책임이 있다"고 강조했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com