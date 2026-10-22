"오타니 이을 차세대 스타"…日 3관왕 ML 관심 폭발! "장타력 기근 마지막 퍼즐"

사토 테루아키. AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] "장타력을 보강해야 한다."

미국 매체 'NESN'는 22일(이하 한국시각) '이번 오프시즌 보스턴 레드삭스의 라인업에 가장 시급하게 보강해야 할 요소는 단연 장타력'이라고 전했다.

매체는 '보스턴은 지난 시즌 윌슨 콘트레라스의 27홈런을 필두로 팀 전체가 163개의 홈런을 기록하는 데 그쳤다. 이는 메이저리그 전체 30개 구단 중 26위에 불과하며 포스트시즌에 진출한 팀들 중에서는 뒤에서 세 번째에 해당하는 저조한 성적'이라며 '특히 뉴욕 양키스와의 AL 와일드카드 시리즈 2경기에서는 장타가 단 4개뿐이었다'고 했다.

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자연스럽게 비시즌 영입으로 시선이 옮겨졌다. 'NESN'은 '크레이그 브레슬로우 보스턴 야구 부문 사장이 FA나 트레이드 시장에서 노려볼 만한 자원들은 많다. 그중에서도 이른바 하이 리스크 하이 리턴(대박 아니면 실패)의 잠재력을 지닌 흥미로운 카드가 있는데 바로 포스팅 시스템을 통해 빅리그 진출을 노리는 일본의 거포 사토 테루아키'라고 전했다.

매체는 '일본프로야구 센트럴리그 한신 타이거스 소속인 사토는 이번 오프시즌 빅리그 이적을 열망해 왔다. 메이저리그 이적 소식을 주로 다루는 MLB 트레이드 루머스(MLBTR)에 따르면 소속팀 한신은 월요일 사토의 메이저리그 포스팅 절차를 공식 발표했다'라며 '사토는 센트럴리그에서 타격 3관왕과 함께 정규시즌 MVP까지 휩쓸며 메이저리그 구단들의 구미를 당기는 매력적인 자원으로 떠올랐다'고 했다.

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미국 메이저리그 이적 소식을 주로 다루는 'MLBTR'은 '사토를 향해 최소 5개 구단이 관심을 보이고 있다'라며 '쓸만한 FA 타자 매물이 턱없이 부족한 이번 스토브리그에서 그는 단연 시장을 주도할 방망이 중 하나'라고 평가했다.

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'NESN'은 '올해 27세인 사토는 여전히 젊고, 3루수와 우익수 수비가 가능하다. 하지만 그의 진정한 가치는 지난 두 시즌 동안 NPB 무대를 폭격한 타격 능력'이라며 '그는 2026시즌 39홈런 106타점, 타율 3할6리, 출루율 .383, 장타율 .609를 기록하며 완벽한 트리플 크라운의 위업을 달성했다'고 했다.

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이어 '사토는 NPB 시즌이 완전히 종료된 이후 어느 시점에 정식으로 포스팅될 전망'이라며 '포스팅 공시 후 45일간 메이저리그 구단들과 협상할 수 있으나, 임박한 직장폐쇄의 영향을 받을 가능성이 크다. 만약 12월1일까지 도장을 찍지 못하면 45일의 시계는 직장폐쇄가 끝난 뒤 다시 돌아간다. 이 기간 내에 계약하지 못할 경우 2027년에도 꼼짝없이 센트럴리그에 남게 된다'고 했다.

매체는 '2026년 월드베이스볼클래식(WBC) 일본 국가대표로도 활약했던 사토는 최근 빅리그에 입성한 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부, 스즈키 세이야, 이마나가 쇼타, 사사키 로키, 무라카미 무네타카, 오카모토 카즈마 등의 뒤를 이을 차세대 스타'라고 조명했다.

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보스턴에 꼭 필요한 스타라는 평가. 매체는 '사토가 반드시 빅리그행을 택하리란 보장은 없지만, 거포 기근 현상이 뚜렷한 현 시장 상황을 고려하면 FA 계약을 따낼 확률이 매우 높다. 보스턴 역시 펀치력 있는 타자가 절실하므로, 브레슬로우 사장이 사토 영입전에 참전하더라도 전혀 놀라운 일이 아니다'라며 '보스턴은 브레슬로우 체제에서 2023년 요시다 마사타카와 5년 계약을 맺으며 일본인 인재를 향한 적극성을 이미 증명했다. 요시다가 4시즌 동안 34홈런을 기록하며 당초 기대만큼 터져주진 못했지만 장타력 갈증에 시달리는 보스턴 벤치는 사토를 라인업의 마지막 퍼즐로 완전히 다르게 평가할 수도 있다'고 짚었다.

메이저리그에는 이미 일본인 타자 성공 사례가 있다. 매체는 '최상의 시나리오는 화이트삭스의 무라카미 무네타카다. 무라카미는 삼진이 많은 일본 출신 거포를 영입할 때 참고할 수 있는 가장 고무적인 본보기'라며 '지난 오프시즌 화이트삭스 유니폼을 입은 그는 196개의 삼진과 타율 2할7리로 고전하기도 했지만, 무려 35개의 홈런을 쏘아 올리며 팀을 포스트시즌 무대로 복귀시켰다'고 설명했다.

매체는 '재런 듀란의 팀 내 입지가 불투명해진 가운데 보스턴이 세단 라파엘라, 윌리어 아브레유, 로만 앤서니와 시너지를 낼 지명타자 또는 외야수 거포를 찾는 것은 자연스러운 수순'이라며 '사토는 2027년 커티스 미드가 주전으로 나설 것으로 예상되는 3루수 자리도 소화할 수 있다. 완벽하게 들어맞지는 않을 수 있고 특유의 삼진 비율은 위험 요소가 될 수 있지만, 사토는 시장에서 건질 수 있는 몇 안 되는 훌륭한 파워히터이며 보스턴에 가장 필요한 조각'이라고 바라봤다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com