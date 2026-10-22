선수 탓하는 NYY 구단주, "분 감독은 아무 책임이 없습니다"...29년 된 단장한테는 연장계약 선물

할 스타인브레너 뉴욕 양키스 구단주. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]이 정도면 '맹신(盲信)'이다.

뉴욕 양키스가 브라이언 캐시먼 단장과 새로운 계약을 맺었다. 1998년 양키스 단장직에 오른 그는 내년이면 30년째 해당 보직을 수행하는 셈이 된다.

30개 구단의 현역 단장들 중에서는 물론이고 양키스 역사상 최장수 단장이다.

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팀의 스프링트레이닝 캠프가 마련된 플로리다주 탬파에서 현지 매체들과 인터뷰를 한 캐시먼 단장은 "(연장계약)마무리 단계에서 몇 가지 세부 사항들만 매듭지으면 된다. 어쨌든, 모든 준비는 끝났다"고 밝혔다.

양키스는 캐시먼 단장 체제에서 4차례 월드시리즈 우승컵을 들어올렸고, AL 동부지구 우승을 15번 차지했다. 부임 첫 시즌인 1998년부터 2000년까지 3년 연속 정상에 올랐고, 2009년 구단 통산 27번째 챔피언에 등극했다.

브라이언 캐시먼 양키스 단장이 내년 30년째 해당 보직을 맡게 됐다. AP연합뉴스

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그러나 양키스는 그 뒤로 올해까지 우승 반지를 추가하지 못했다. 17년 동안 딱 한 번 월드시리즈에 올랐을 뿐이다. 2024년 월드시리즈에서 LA 다저스에 1승4패로 무릎을 꿇었던 게 최고의 시즌이다.

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17년은 양키스 역사상 우승하지 못한 기간으로 두 번째로 긴 기록이다. 아울러 13번 연속 월드시리즈 우승 없는 포스트시즌 진출은 이 부문서 메이저리그 역사상 4번째로 긴 불명예 기록이기도 하다. 그럼에도 캐시먼 단장은 자리를 보전하고 있다.

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그런데 할 브라인스타인 구단주는 양키스가 포스트시즌서 조기 탈락한 이유를 선수단에서 찾고 있어 논란이 일고 있다. 타선이 제 몫을 하지 못했다는 것이다.

그는 이날 영상 인터뷰를 통해 "결론적으로 말하자면, 선수들은 포스트시즌서 기대에 미치지 못했다"고 지적했다. 캐시먼 단장과 애런 분 감독을 겨냥하지는 않았다.

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애런 분 뉴욕 양키스 감독. AP연합뉴스

올해 93승69패로 AL 동부지구 2위로 포스트시즌에 오른 양키스는 와일드카드시리즈에서 보스턴 레드삭스를 2승으로 꺾었으나, 디비전시리즈에서 지구 라이벌인 탬파베이 레이스에 3패로 무릎을 꿇어 2년 연속 ALCS에 진출하지 못했다.

스타이브레너는 구단 관계자들과 함께 올시즌 팀이 겪은 부진의 원인이 분 감독이냐를 놓고 토론을 벌였는데, 결론적으로 감독 문제는 아니었다는 판단을 한 것으로 알려졌다.

스타인브레너는 "결국 책임의 대부분은 내 생각에 선수들에게 있다. 시즌 내내 꾸준히 득점하지 못한 것이 가장 큰 문제였다. 분 감독에게 책임을 돌일 일은 아니다"고 했다.

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이런 가운데 양키스 사령탑 재임 10년째를 앞두고 있는 분 감독은 '레임덕' 현상이 발생하는 것 아니냐는 우려에 대해 "전혀 문제되지 않는다. 시즌이 끝나면 FA가 되는 선수들이 있을 것이고, 계약 만료를 앞둔 코치진이나 프런트 관계자들이 있을 수 있다. 다 그런 것이다. 그게 현실이고 스포츠의 일부"라며 대수롭지 않다는 입장을 나타냈다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com