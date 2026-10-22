"수술도 필요 없는데 그럼 왜 부진했나" 옹호론이 회의론으로… 7억 달러 슈퍼스타, 확산되는 의구심

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani watches from the dugout during the ninth inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정현석 기자]LA 다저스가 플레이오프 무대에서 씁쓸하게 퇴장한 가운데, 팀의 상징이자 '7억 달러의 사나이' 오타니 쇼헤이(32)를 바라보는 미국 현지 언론의 공격 수위가 심상치 않다.

당초 부상 탓으로 여겨졌던 가을 부진이 '수술 불필요'로 결론 나면서, 부진의 원인을 오타니 본인의 멘탈과 기량 문제로 돌리는 냉정한 비판이 쏟아지고 있다.

다저스 앤드류 프리드먼 야구부문 사장은 최근 열린 시즌 결산 기자회견에서 "오타니는 왼쪽 무릎이나 오른쪽 팔 등에 수술을 받지 않을 것이며, 의사로부터 단순 휴식 처방만 받았다"고 밝혔다. 이어 "2027시즌 마운드 복귀 준비에도 차질이 없을 것"이라며 이도류 활약에 대해 여전한 신뢰를 보냈다.

Advertisement

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani (17) reacts after striking out during the first inning against the Milwaukee Brewers in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

하지만 이 발표를 기점으로 CBS 스포츠, MLB.com, 다저스 네이션 등 현지 미디어 반응은 차갑기만 하다.

시즌 중반 오타니가 8월 이후 패스트볼 타격 타이밍이 눈에 띄게 늦어지고 약한 타구만 양산하자, 현지 언론들은 오른쪽 이두근 불편함과 무릎 통증으로 인한 '오프 시즌 수술 불가피론'을 제기하며 그를 옹호해 왔다.

하지만 수술이 전혀 필요 없는 상태였다는 사실이 밝혀지자 분위기는 급속도로 냉담해지고 있다.

Advertisement

Advertisement

현지 매체들은 "스윙 메커니즘을 망가뜨릴 정도의 심각한 부상이 아니었다면, 10월 가을야구에서의 극심한 타격 침체는 압박감을 이겨내지 못한 본인의 타이밍과 실전 감각 문제"라며 "더 이상 변명의 여지가 없다"고 저격했다. 그동안 에런 저지 등 다른 슈퍼스타들에게 가해지던 혹독한 '가을야구 비판의 잣대'가 오타니에게도 똑같이 적용되기 시작한 것이다.

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani strikes out as Milwaukee Brewers catcher William Contreras catches the ball during the first inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

실제 오타니는 정규시즌 마지막 70타석에서 11안타 29삼진으로 무너졌고, 포스트시즌 첫 7경기에서 22타수 4안타 무장타에 그쳤다. 밀워키 브루어스와의 챔피언십 시리즈(NLCS) 4차전에서 뒤늦게 가을 첫 홈런포를 터뜨렸지만, 이미 기울어진 시리즈 흐름을 뒤집기엔 역부족이었다.

Advertisement

다저스 구단의 '투타겸업 이도류 스케줄 관리 실패'에 대한 지적도 있다.

Advertisement

지난 여름 투구를 중단했음에도 8월 중순 이후 타격 밸런스가 완전히 무너졌고, 부상자 명단(IL) 등재마저 9월 넘어서야 이뤄지며 정규시즌 막판 타격감이 바닥을 쳤다는 이유다.

epa13308203 Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani gestures during Game 4 of the National League Championship Series between the Los Angeles Dodgers and the Milwaukee Brewers at Dodger Stadium in Los Angeles, California, USA, 15 October 2026. EPA/CHRIS TORRES

현지 언론은 "다저스 구단이 오타니의 '이도류 복귀 준비'와 '10월 우승'이라는 두 마리 토끼를 잡으려다 스케줄 관리에 완벽히 실패했다"고 꼬집었다.

나아가 서른셋이 되는 2027년, 투아웃 토미존 수술 이력이 있는 오타니가 다시 마운드에 서는 것에 대해서도 우려와 회의론이 확산하고 있다. "이도류의 소모 가치가 팀의 10월 우승 가치와 충돌함이 증명된 만큼, 다저스가 오타니의 기용 방식을 전면 재검토해야 한다"는 목소리가 힘을 얻고 있는 추세다.

Advertisement

'확신'의 아이콘이었던 '무결점 슈퍼스타'. 반가워야 할 '수술 불필요' 판정이 오히려 회의론을 불러 일으키고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com