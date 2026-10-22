"KBO 다시 뛰고 싶었다" 두산과 보류권 논쟁 야속할 만하네…美 복귀+극적 트레이드에도 1할 타자 전락

18일 대구 라이온즈파크에서 열린 두산-삼성전. 5회초 2사 1, 3루 김동준의 적시타 때 득점한 케이브. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.18/

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[스포츠조선 김민경 기자] "KBO에서 다시 한번 뛸 기회를 얻고 싶었다."

외야수 제이크 케이브는 지난 시즌을 마치고 두산 베어스와 재계약이 결렬된 뒤 서운한 감정을 숨기지 않았다. 두산이 보류권을 풀지 않았기 때문. 앞으로 5년 동안 두산 외에 다른 KBO 구단에서 뛸 수 없는데, 두산이 원하지 않으니 한국을 떠날 수밖에 없었다.

두산으로선 어쩔 수 없는 선택이었다. 당시 케이브의 보류권이 풀리기만을 기다리던 KBO구단이 있었기 때문. 케이브가 완전히 실패한 외국인 선수였다면 보류권을 풀었겠지만, 다른 팀에서 터질 경우 후폭풍을 우려할 수밖에 없었다. 결국 두산은 냉정한 선택을 했다.

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1년이 흐른 지금. 두산도 케이브도 웃지 못했다. 두산은 올 시즌 계약한 다즈 카메론과 유니오 세베리노 모두 실패했다.

케이브는 지난해 136경기, 타율 2할9푼9리, 16홈런, 87타점, OPS 0.814를 기록했다. 외국인이지만 젊은 야수들을 이끄는 리더십과 워크에식도 좋은 평가를 받았으나 두산은 조금 더 파워 있는 타자를 원했다.

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그러나 올해 카메론은 75경기, 타율 2할8푼7리, 9홈런, 43타점, 세베리노는 46경기, 타율 2할8푼9리, 7홈런, 29타점을 기록했다. 케이브와 보류권 논쟁까지 감수하고 시도한 변화치고는 아쉬움이 컸다.

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27일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기, 7회말 2사 1,3루 두산 케이브가 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.04.27/

18일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 두산 케이브가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.18/

케이브는 올해 일단 멕시코리그로 향했다. 47경기에서 타율 3할7리(176타수 54안타), 4홈런, 24타점, OPS 0.814를 기록하자 미국 복귀 기회가 찾아왔다. 탬파베이 레이스와 마이너리그 계약에 성공한 것.

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케이브는 탬파베이 산하 마이너리그 트리플A팀에서 36경기, 타율 2할4푼5리(110타수 27안타), 3홈런, 15타점, OPS 0.711을 기록했다.

그러자 플레이오프 진출팀인 시카고 화이트삭스가 케이브에게 관심을 보였다. 지난달 초 탬파베이와 현금 트레이드로 케이브를 데려왔다. 트레이드 마감 시한이 지난 이후였지만, 케이브가 메이저리그 로스터에 등록된 적이 없어 트레이드가 가능했다.

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화이트삭스는 아메리칸리그 디비전시리즈에서 클리블랜드 가디언스에 2승3패로 무릎을 꿇었고, 케이브가 포스트시즌 로스터에 들 일은 없었다.

미국 매체 'MLB트레이드루머스'는 '케이브는 콜로라도 로키스 시절인 2024년 이후 빅리그 무대를 밟지 못했다. 그해 비시즌에 관심을 받지 못하자 한국으로 무대를 옮겼다. KBO리그에서 보낸 유일한 시즌 동안 반등에 성공했다. 두산 소속으로 136경기 출전해 리그 평균보다 25% 뛰어난 활약을 펼치며 16홈런-17도루를 기록했다. 다만 콜로라도 시절 수비력이 평균 이하라 현재 커리어에서는 지명타자가 가장 적합하다'고 현실을 짚었다.

미국에서 재도전이 사실상 실패로 귀결된 가운데 지금은 두산이 보류권을 풀어줘도 KBO 구단 중에 케이브에게 관심을 표할 팀이 있을지 물음표다. 두산도 올해 와일드카드 결정전에서 맥없이 탈락해 내년에는 반드시 타선을 강화해야 하는 상황에서 케이브를 다시 데려오기는 어려울 듯하다.

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3일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 두산 케이브가 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.06.03/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com