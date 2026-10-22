8월엔 수술 필요 없다더니, PS도 못 뛰고 9개월 재활…다저스 '문제아 포수' 뒤늦은 결정에 팬들 분노

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[스포츠조선 박상경 기자] 돌튼 러싱(LA 다저스)이 수술대에 오른다.

미국 LA타임스는 22일(한국시각) '러싱이 팔꿈치 척측측부인대(UCL) 부분 파열을 치료하기 위한 수술을 받을 예정'이라며 '손상된 인대를 보강하는 하이브리드 방식의 수술로, 포수로 정상 복귀하기까지 약 9개월이 필요할 것'이라고 전망했다.

러싱은 지난 8월 3일 보스턴 레드삭스전에서 캐치볼 도중 오른 팔꿈치 통증을 호소했다. 이튿날 부상자 명단(IL)에 오른 가운데, MRI 검진 결과 경미한 부분 파열이 진단됐다.

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당시 데이브 로버츠 다저스 감독은 "러싱이 남은 시즌 포수로 복귀할 가능성은 작다"고 설명했다. 대신 송구를 중단한 상태에서 타격 능력을 유지해 시즌 막판 대타로 활용하는 방안을 추진했다. 러싱 역시 수술을 피할 수 있을 것으로 기대했다. 그는 인터뷰에서 "수술은 필요하지 않다는 결론을 내렸다(We then come to an agreement that surgery is not necessary)"고 밝혔다. 처음보다 통증이 줄어든 만큼, 근육 재활에 집중하겠다는 뜻도 드러냈다. 러싱은 9월 2일 IL에서 복귀한 뒤 대타, 지명 타자 역할을 맡았다. 하지만 닷새 만에 다시 송구 훈련 도중 팔꿈치 통증이 도져 IL에 등재됐다. 러싱은 주사 치료를 받은 뒤 9월 26일 복귀했으나, 3타수 무안타에 그쳤고 결국 포스트시즌 엔트리에서 제외됐다. LA타임스는 '그가 2022년부터 관찰된 경미한 인대 파열이 악화되지 않았다고 설명한 바 있다'고 전했다.

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러싱은 올해 주전 포수 윌 스미스가 목 부상으로 약 3개월간 결장한 사이 출전 기회를 늘렸다. 시즌 80경기에서 타율 0.246(224타수 55안타), 12홈런, 36타점, 출루율 0.328, 장타율 0.460, OPS(출루율+장타율) 0.788을 기록했다. 지난해 메이저리그 데뷔 시즌 53경기에서 타율 0.204, 4홈런에 그쳤던 것과 비교하면 뚜렷한 성장세였다. 특히 8월 부상 전에는 출루율과 장타율을 합친 OPS가 0.809에 달했다. 그러나 부상으로 제동이 걸렸고, 다저스는 벤 로트베트와 헌터 페두시아를 데려와 안방을 운영했으나 불안감이 꽤 컸다.

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러싱은 이번 수술로 내년 7월이 돼야 수비 복귀가 가능할 전망. 이에 팬들은 SNS를 통해 '왜 8월에 수술하지 않았나', '포스트시즌 명단에 제외됐을 때 먼저 수술을 했어야 했다'고 아쉬움의 목소리를 내고 있다.

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러싱은 올해 다저스 안방을 책임진 뒤 몇 차례 구설수에 오르기도 했다. 4월 21일 콜로라도 로키스전에서 상대 선수들이 사인을 훔치고 있다는 발언과 제스쳐로 논란이 됐다. 이튿날 샌프란시스코 자이언츠전에서는 홈으로 파고들던 이정후를 태그아웃 시킨 뒤 무언가를 중얼거렸는데, 당시 경기를 지켜 본 이들은 러싱의 입모양을 보고 욕설을 했다는 의혹을 제기했다. 4월 23일에는 샌프란시스코 로건 웹에게 사구를 맞고 출루한 뒤 땅볼 타구 때 유격수 윌리 아다메스에게 태클을 했고, 4월 26일 시카고 컵스전에선 3회말 니코 호너 타석에서 폭투 때 1루 주자였던 컵스 포수 미겔 아마야가 2루까지 진루하자 "뚱뚱한 XX"로 부르는 장면이 TV 중계에 포착됐다. 로버츠 감독은 이런 러싱의 행동에 대해 "그의 열정을 꺾고 싶은 생각은 없다. 하지만 그는 굳이 원치 않는 문제를 자초하고 있다. 모든 것이 기록되는 만큼, 무모하게 행동하지 않을 책임이 있다"고 지적한 바 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com