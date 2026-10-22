'개막전 주전 써볼까' 그러다 사라진, 충격의 1군 0경기 신인...19안타 중 10개가 장타라는데

사진제공=두산 베어스

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[스포츠조선 김용 기자] "안타, 홈런이 중요한 게 아니라..."

지난해 열린 KBO 신인드래프트. 두산 베어스가 1라운드 지명권을 사용하며 이 선수 이름을 부르자 장내가 술렁였다.

잠재력을 가진 타자라는 건 알려졌지만, 1라운드에 뽑힐 거라 예상한 사람들은 거의 없었다. 보통 1라운드에서는 투수들을 뽑기 마련. 하지만 두산 베어스는 마산용마고 출신 김주오를 선택했다.

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스프링캠프에서부터 기대가 대단했다. 실제 컨택트 능력이 남달랐고, 김원형 감독 이하 코칭스태프도 극찬을 아끼지 않았다. 당시 김 감독은 개막전 선발 좌익수로 김주오를 고민하기까지 했었다.

하지만 시범경기에서 12타수 1안타로 부진한게 뼈아팠다. 개막 엔트리에 들어오지 못했다. 정규시즌 두산 좌익수는 김민석으로 정리가 됐다.

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그래도 1군에 한 번 올라올 법 한데, 아예 자취를 감췄다. 이유가 있었다. 2군에서도 부진했다. 또 뭔가 될 만 할 때 부상까지 찾아왔다. 그렇게 데뷔해 1군 단 1경기도 뛰지 못했다.

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사진제공=두산 베어스

그 한을 일본 미야자키에서 풀고 있다. 김주오는 피닉스 교육리그에서 연일 불방망이를 휘두르고 있다. 21일까지 10경기 타율 4할4푼7리 4홈런 9타점 10득점을 기록중이다. 특히 19안타 중 10개가 장타다.

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비하인드 스토리가 있었다. 2군에서도 너무 안 좋으니, 이도형 코치와 머리를 맞댔다. 고교 시절 영상을 돌려보며 그 때로 돌아가자고 결론을 내렸다. 배트 무게를 줄이고, 스윙 궤도가 처지지 않게 수정했다. 이후 2군 17경기 3할4푼8리로 올라왔다. 그런데 8월 왼 발목 부상을 당했다. 그렇게 시즌을 접었다. 두산이 시즌 중후반 타격에 있어 애를 먹은 걸 생각하면 너무 아쉬운 부상이었다.

이제 아쉬움은 뒤로 하고, 내년을 봐야 한다. 김주오는 "단순히 안타나 홈런이 중요한 게 아니다. 정타 비율이 높아진 게 느껴진다. 2S 이후 불리할 때도 안정적으로 스윙하게 된다. 자신감이 생겼다. 수비에서도 마찬가지"라고 말했다.

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김주오는 "교육리그는 끝이 아닌 시작이다. 첫 단계일 뿐이다. 이어질 마무리 캠프와 내년 스프링 캠프까지 이 모습을 이어나가는 게 목표다. 팬 여러분들이 많은 기대를 보내주신만큼, 최선을 다해 내년을 준비하겠다"고 밝혔다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com