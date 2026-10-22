'원태인 145.7km-최원태 144.5km' 타격감 화끈한 삼성, PO 앞두고 실전 감각 점검 완료

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 투구하는 삼성 선발 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[스포츠조선 나유리 기자]삼성 라이온즈가 플레이오프를 앞두고 마지막 자체 청백전으로 점검을 마쳤다.

삼성은 22일 대구 삼성라이온즈파크에서 자체 청백전을 펼쳤다. 삼성은 플레이오프에 대비해 두차례 청백전을 치르면서 실전 감각 확인에 나섰고, 이날이 두번째이자 본 경기를 앞둔 마지막 자체 점검이다.

타자들의 컨디션이 전반적으로 좋았다. 백팀은 김헌곤~이재현~류지혁~르윈 디아즈~강민호~김영웅~이성규~김현준~장승현이 선발 라인업을 꾸렸다. 강민호가 포수로 마스크를 쓰며 투수들의 컨디션을 살폈고, 장승현이 지명타자로 출전했다.

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청팀은 김지찬~김성윤~구자욱~최형우~박승규~전병우~김도환~박계범~김상준이 출전했다. 구자욱과 최형우 둘 다 지명타자로 출전했고, 청팀은 1루수 이해승까지 총 10명의 타자가 출전했다. 자체 청백전이기 때문에 가능한 테스트다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 선발투수 최원태가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

김영웅이 이날 솔로 홈런을 터뜨려 안타 4개를 터뜨렸고, 김헌곤도 홈런 포함 2안타로 맹타를 휘둘렀다. 시즌 막판 햄스트링 부상을 입은 구자욱도 첫번째 청백전에 이어 두번째 청백전에서도 안타 2개를 기록하면서 타격만큼은 문제가 없다는 사실을 확인했다. 수비는 쉽지 않아도 타격 스페셜리스트로는 충분히 활용될 가능성이 있다.

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핵심 선발 투수들도 컨디션 체크를 마쳤다. 이날 백팀 선발 투수로 원태인이 등판했고, 청팀 선발 투수로는 최원태가 나섰다. 두사람 모두 72구씩을 던졌다.

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원태인은 직구 35구, 투심 3구, 커터 7구, 슬라이더 12구, 커브 1구, 체인지업 14구 등 여러 구종들을 체크했다. 최고 구속은 145.7km를 마크했다.

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최원태도 직구 28구, 투심 3구, 커터 11구, 커브 14구, 체인지업 16구 등을 골고르 던졌고 최고 구속 144.5km를 기록했다.

삼성은 오는 25일 대구에서 한국시리즈 진출을 위한 KIA 타이거즈와의 플레이오프 시리즈를 시작한다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com