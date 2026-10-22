韓 공포 떨게한 日 실업야구 선수, 프로 지명 받았다…3R 전격 라쿠텐行

일본 선발투수 히구치 신 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 1회 초 일본 선발 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 이종서 기자] 아시안게임에서 한국을 공포에 빠트렸던 일본 실업야구 선수가 프로의 꿈을 이뤘다.

일본 프로야구(NPB) 구단은 22일 신인드래프트를 진행했다.

지난 9월 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 일본 대표팀으로 나왔던 히구치 신(23)은 3라운드에서 라쿠텐 골든이글스의 지명을 받았다.

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실업야구 선수라고 하지만, 뛰어난 기량을 자랑했다.

지바경제대 부속고와 아이치공업대를 거쳐 지난해 일본 사회인야구팀 오지(王子)에 입단했다. 입단 첫해 사회인야구 평균자책점 1위(1.25)에 올랐고, 도시대항야구대회에서는 완봉승을 거두며 팀의 우승을 이끌기도 했다.

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히구치는 한국 타선에 공포를 선사했다. 좌완투수인 히구치는 직구 최고 구속은 140㎞ 중반에 그쳤지만, 예리한 제구력을 바탕으로 한국 타자를 꽁꽁 묶었다.

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일본 선발 히구치 신 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 1회 초 일본 선발투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

무엇보다 '혹사'라고 불릴 정도의 강행군을 그대로 소화했다. 9월21일 중국전에 선발로 나와 86구를 던지며 6이닝 6안타 10탈삼진 1실점을 기록한 히구치는 3일 휴식 후 한국전에 등판해 7이닝 4안타 4탈삼진 무실점을 기록했다. 투구수는 92개나 됐다. 히구치에 묶인 한국은 0대5로 일본에 패배했다.

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경기를 마치고 히구치는 "확실히 등판 간격이 짧았다. 트레이너께서 잘 케어해주셔서 오늘도 거의 완벽에 가까운 상태로 경기에 나설 수 있었다"라며 "오늘 전체적으로 좋은 투구를 했다. 스스로도 만족한다. 좋은 결과, 만족스러운 결과가 나왔다"고 자신감 넘치는 소감을 전하기도 했다.

27일 한국과의 결승전에서 히구치는 다시 한 번 선발로 나왔다. 하루 휴식이었지만, 3이닝 동안 60개의 공을 던지며 3이닝 4안타 4사구 3개 4탈삼진 1실점의 성적을 남겼다. 이전보다 확실히 힘이 떨어진 모습. 그러나 한국 타자들이 쉽사리 공략하지 못했다.

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아시안게임에서 기량을 증명한 히구치는 마침내 프로의 꿈까지 이루게 됐다. 일찌감치 상위 라운드 지명도 가능하다는 평가 속에서 3라운드에 이름이 불렸다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com