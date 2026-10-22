"KIA? 마무리는 우리가 낫지" 38세 노장의 호언장담, '30Sv' 주인공의 반응은? "KS는 4전 전승으로 끝내고 싶다" [인터뷰]

인터뷰에 임한 KT 박영현. 김영록 기자

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. KT가 삼성에 승리했다. 승리가 확정되자 포효하는 KT 박영현. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 승리한 KT 박영현이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "마무리는 확실히 우리가 강하지 않나?"

데뷔 21년차, 산전수전 다 겪은 베테랑 김현수의 호언장담. KT 위즈 박영현은 그 기대감에 부응할 수 있을까.

아직 한국시리즈가 열리기까진 시간이 있다. 정규시즌 1위를 차지한 KT 위즈는 3위 KIA 타이거즈와 2위 삼성 라이온즈의 플레이오프를 지켜본 뒤, 그 승자와 오는 11월 2일 한국시리즈 1차전을 치른다.

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최근 수원에서 만난 박영현은 "날씨가 요즘 갑자기 추워졌다. 올해 컨디션이 진짜 좋았다. 그걸 놓치고 싶지 않아서 시즌이 끝난 뒤에도 쉬지 않고 계속 훈련하고 있다"고 했다.

약간 걱정은 되지만, 오히려 몸이 더 올라가는 느낌이 든다고. 이강철 KT 감독은 "(박)영현이는 무리가 되지 않는한 연투, 4아웃이 베스트 컨디션이다. 푹 쉬고 나오면 오히려 구위가 떨어진다"고 말하기도 했다.

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KT는 2021년 창단 첫 우승을 차지했다. 하지만 2022년 입단한 박영현과는 무관한 이야기다. 박영현으로선 2023년에 이어 두번째 한국시리즈 도전. 3년전 KT는 플레이오프 4경기-한국시리즈 4경기에 등판한 박영현의 투혼에도 불구하고 아쉽게도 LG 트윈스에 막혔다. 그래서 올해 첫 우승 도전은 한층 더 특별하다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 마운드에 오른 KT 박영현. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

"이미 한번 좌절해봤고, 또 작년에는 6위하는 바람에 가을야구를 못 갔다. 작년 이맘때는 푹 쉬지 않았나나. 올해는 진짜 우승할 수 있다는 자신감과 희망과 믿음이 크다. 간절한 만큼 결과가, 현실이 되는 것 같다. 마지막까지 잘하고 싶다. 조만간 쉬는날 절에 가서 108배를 하고 오려고 한다. 한국시리즈 때는 내 모든 것을 보여주고 싶다."

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김현수는 'KIA와 삼성에 비해 KT가 가장 자신 있는 포인트를 뽑아달라'는 질문에 "다른 건 잘 모르겠고, 마무리만큼은 우리가 제일 강한 것 같다"며 의미심장한 미소를 지었다. 정작 그 이야기를 들은 박영현은 "진짜요?"하면서 당황하는 눈치. 하지만 이내 "믿어주시는 만큼 팀에게 도움이 되고 싶다. 2026년을 박영현의 해로 마무리짓겠다"며 의지를 다졌다.

"올해는 타이틀 이런 거 하나도 신경쓰지 않았다. 오직 팀을 위해 던진다는 마음만 가득했다. 덕분에 정규시즌 1위를 했다. 이제 정규시즌 1위팀 마무리니까, 그에 걸맞는 자부심을 실전에서 보여줘야 하지 않을까."

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17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 7회초 투구를 마친 박영현이 더그아웃으로 향하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

박영현에겐 유독 긴 시즌이다. 평소엔 1월말 스프링캠프가 시즌의 시작을 알리지만, 올해는 1월 9일 사이판에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀 캠프부터 시작이었다.

이후 스프링캠프와 시범경기, WBC 대회를 거쳐 한 시즌을 온전히 치렀다. 56경기 61⅔이닝을 책임졌고, 7승 무패 19세이브 평균자책점 2.48을 기록했다. 이 과정에서 13번의 연투, 1번의 3연투, 19번의 멀티이닝 경기를 소화했다. 한국시리즈 직행으로 인한 휴식 시간이 가장 필요해보이는 그다.

하지만 정작 '컨디션 유지를 위해 쉬지 않았다'는 답변이 돌아온 것. 박영현은 "너무 쉬면 감각을 놓친다. 지금도 전력투구하고 있다. 가끔씩 던지면서 컨디션 관리하는게 맞는 사람이 있고, 나처럼 꾸준히 던지면서 유지하는 게 나은 투수도 있다. 내가 가진 노하우가 있다"라고 설명했다.

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9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. KT가 삼성에 승리했다. 승리를 확정하고 하이파이브를 나누고 있는 KT 박영현. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

말그대로 한 해를 마무리짓는 마지막 단추다. 박영현은 "정규시즌 기록은 이제 의미없다. 가을야구는 다른 무대고, 한국시리즈는 다른 경기다. 2위는 아무 의미없다. 반드시 우승해야한다"라며 "모든 힘을 다 쏟아내겠다. 4경기 다 이겨서 끝내고 싶다. 내가 해야할 일을 모두를 믿고 아무 생각없이 최선을 다하는 것"이라고 거듭 강조했다.

"KIA와 삼성, 누가 올라와도 자신있다. 1위팀다운 위압감과 집중력을 보여주고 싶다. 김도영은 정말 무서운 타자지만, 상대가 누구든 전력투구로 파고들겠다. 타석에 누가 있든 난 내 공을 던지겠다. 타자가 누구인지는 중요하지 않다."

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com