KIA는 김도영 잃고 8등했다 → 만신창이 LG의 4등은 기적 아닌가. 디펜딩챔피언의 착시현상

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 염경엽 감독이 패색이 짙은 경기를 지켜보고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 디펜딩챔피언 LG 트윈스가 4위로 2026시즌을 마감했다. 기대에 미치지 못했다는 평가가 많은데 자세히 들여다 볼 필요가 있다.

애초에 LG는 작년보다 약화된 선수단으로 올해를 맞이했다. FA 영입은 없고 김현수를 KT 위즈에 빼앗겼다. 전력 누수 뿐이었다. 예상 범위를 벗어난 줄부상과 주요 선수 부진에 신음했다.

전년도 우승팀은 종종 전력이 과대 평가된다. 당장 KIA 타이거즈가 2024년 왕좌에 오른 뒤 2025년에 '절대 1강'으로 꼽혔다. KIA는 지난해 8위로 추락했다. 작년 우승팀 LG도 올해 유력한 우승 후보로 거론됐다. 실상은 달랐다.

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KIA가 2025시즌 고전한 가장 큰 이유는 부상이다. 햄스트링이 전염병처럼 돌았다. 시즌 초반 김도영을 시작으로 박찬호(현 두산) 김선빈까지 줄줄이 다쳤다. 주전 내야가 전멸 수준이었다.

통계사이트 스탯티즈 기준 KIA의 팀WAR(대체선수대비승리기여도)은 우승 시즌인 2024년 29.06에서 2025년 21.21로 폭락했다. 8승 가까이 사라졌다. KIA는 자연재해급 재앙에 발만 동동 구르다가 최하위권으로 떨어졌다.

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LG의 상황은 더 나빴다. LG의 팀WAR은 2025년 36.35에서 2026년 24.54로 대폭 감소했다. 거의 12승이 날아갔다. 줄어든 팀WAR로 비교하면 2026년 LG의 전력 손실은 산술적으로 2025년 KIA의 1.5배였던 셈이다.

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20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 김도영이 만루홈런을 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. LG가 두산에 승리하며 준PO에 진출했다. 선수들과 하이파이브 나누고 있는 LG 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

김현수를 잃고 시작한 LG는 3월 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀 차출 후폭풍을 정면으로 맞았다. 10승 투수 손주영 송승기가 부상을 당해 돌아왔다. 핵심 야수 문보경 신민재는 최근 4년 동안 가장 부진한 시즌을 보냈다. 기존 멤버들도 부상으로 잇따라 쓰러졌다. 마무리투수 유영찬이 22경기 만에 시즌 아웃됐다. 핵심 불펜 김진성 장현식 함덕주가 2개월 넘게 전열에서 이탈했다.

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외국인 1선발 2선발이 다른 가을야구 진출팀에 비해 무게감이 떨어지는 것은 말할 것도 없다.

2025년 KIA처럼 8등으로 떨어져도 고개가 끄덕거려질 법한 악재의 연속이었다.

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하지만 LG는 기적처럼 버티고 또 버텼다. 염경엽 LG 감독이 노련하게 대처했다. 이범호 KIA 감독은 1년차에 우승하고 2년차에 맞이한 돌발상황에 휘청거렸다. 산전수전 다 겪은 '염갈량' 염 감독은 고비마다 어떻게든 수를 짜냈다. 손주영을 마무리투수로 돌린 결단은 신의 한 수였다. 우타거포 송찬의 문정빈 이재원 트리오가 확실한 가능성을 증명했다. 불펜에서는 김진수 우강훈을 발굴하고 베테랑 이우찬이 필승조로 올라섰다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회초 LG 송찬의가 KIA 네일을 상대로 선제 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 송찬의. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 2회말 1사 1,2루 LG 이재원이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

진작에 왜 송찬의 문정빈 이재원을 중용하지 않았느냐는 비판도 있다. 송찬의는 434타석 16홈런, 문정빈은 330타석 19홈런, 이재원은 143타석 9홈런을 기록했다. 풀타임 기준 550타석으로 단순 환산하면 송찬의는 20홈런, 문정빈 이재원은 30홈런도 넘길 수 있다는 '산수'가 나온다.

이는 현장 판단을 믿는 수밖에 없다. LG는 철저하게 분석을 통해 이들이 가장 잘할 수 있는 경기를 골라서 출전시키며 경험을 쌓고 실력을 키웠다. 눈 딱 감고 전 경기 출전시켰다면 과연 이 정도 성적을 냈을지는 아무도 모른다. 실제로 이들은 집중 견제를 당한 준플레이오프 3경기서 합계 14삼진을 당하며 약점을 제대로 노출했다.

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앞으로 2년이 진짜 중요하다. KIA는 우승 후 큰 충격을 딛고 이듬해 재빨리 수습에 성공했다. LG의 회복 탄력성은 과연 어느정도일지 시험대에 올랐다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com