"진짜 중학생을 뽑았습니다" 경악! 프로야구 드래프트에서 14세 포수 지명

사진=요미우리 자이언츠 공식 SNS

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[스포츠조선 나유리 기자]일본 언론도 충격에 빠졌다. 요미우리 자이언츠가 14세 중학생 포수를 드래프트에서 지명했다.

일본프로야구(NPB)의 명문 구단인 요미우리는 22일 도쿄 시내의 한 호텔에서 열린 프로야구 드래프트 회의에서 육성 드래프트 5라운드에서 현역 중학생인 세키 렌타로를 지명했다. 일본 '데일리스포츠'는 "지명 드래프트 회의 막판에 서프라이즈한 지명이 나오면서 회장이 크게 떠들썩해졌다"고 당시 분위기를 전했다.

세키는 2011년 11월 26일생으로 현재 중학교 3학년에 재학 중이다. 우투우타로 신장 1m79에 체중 82kg. 올해 15세 이하 일본 국가대표팀에서 주장을 맡고있을 정도로 재능이 출중한 중학생이다. 그러나 요미우리가 육성 선수 드래프트에서 현역 중학생을 지명하자 모두가 깜짝 놀랐다.

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'데일리스포츠' 보도에 따르면, 요미우리 스카우트 담당자는 "고등학교에 다니면서, 학교가 끝난 후 구단의 훈련에 참가한다"면서 "첫 케이스이기 때문에 힘든 부분도 있을 수 있지만, 여러 훈련 프로그램을 활용하면서 선수를 키워가려고 한다"며 중학생 선수를 선발해 육성하겠다는 의지를 드러냈다. 세키는 요미우리 육성 선수 신분으로 낮에는 고등학교를 다니고, 학교 수업이 끝난 후 구단 자체 훈련 일정을 소화할 것으로 보인다.

NPB 드래프트 역사상 최연소 선수 지명이다. 세키의 나이는 현재 14세9개월에 불과하다. 종전 최연소 지명자는 2004년 한신 타이거즈의 지명을 받았던 15세10개월 미국 고교 휴학생 츠지모토 켄토였다.

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NPB 규약에는 신인 선수의 범위에 중학교 졸업 예정자도 포함되기 때문에 요미우리의 지명이 불가능한 것은 아니다. 하지만 보통 중학생의 경우 고교 3년을 어떻게 보내느냐에 따른 변수가 워낙 많고, 신체적으로도 완전히 성장했다고 보기 힘들기 때문에 대부분 고려 대상이 아니었다. 이번 요미우리의 선택이 '쇼킹'한 이유다.

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요미우리 구단은 지명 이후 구단 SNS 계정을 통해 "2루 송구가 2초를 넘지 않을 정도로 중학생답지 않은 강한 어깨를 가진 게 최대 매력이다. 투수와 외야수도 소화할 수 있는 15세 이하 대표팀의 '에이스'다. 최근 대표팀 주장으로 출전해 감투상과 베스트나인 상을 받았고, 포수임에도 불구하고 50m를 6초대에 뛰는 주력도 무기다. 궁극적으로는 요미우리 1군 인재로 장기 육성을 목표로 한다"고 배경을 설명했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com