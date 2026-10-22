'KBO에서 인생 대역전' KT 홀드왕 한국 떠나나? 이름이 불렸다 "숨은 보석"

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

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[스포츠조선 나유리 기자]KT 위즈 아시아쿼터 스기모토 코우키가 일본프로야구(NPB) 지명을 받았다. 인생 역전에 도전해볼 수 있는 기회다.

22일 도쿄 시내에서 열린 일본프로야구(NPB) 드래프트 회의에서 소프트뱅크 호크스가 육성 선수 드래프트 3라운드에서 스기모토의 이름을 불렀다.

일본 '도쿄스포츠'는 스기모토 지명을 두고 "소프트뱅크가 한국의 비장의 카드를 지명했다. 스기모토는 올 시즌 KBO리그 구원 투수로 73경기에 등판해 홀드왕을 차지했다"면서 "소프트뱅크는 펜실베니아 주립대 출신 투수 지명에 이어 육성 드래프트에서도 '숨은 보석'을 뽑았다"고 평가했다.

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소프트뱅크 편성본부장은 '도쿄스포츠'와의 인터뷰에서 "원래 독립리그에서 활동하면서 일본 내에서도 실력을 쌓아왔다. 육성 드래프트 지명인데, 잘 된다면 빠르게 (1군)전력이 될 수 있지 않을까 기대하고 있다"면서 스기모토에 대한 기대감을 밝혔다.

2000년생인 스기모토는 한국에 오기 전까지 프로 경력이 없었다. 과거 NPB 신인 드래프트에서 지명을 받지 못했고, 미지명 신분으로 일본 독립리그팀인 도쿠시마 인디고삭스에서 경력을 쌓았다. 그리고 올 시즌을 앞두고 일본에서 아시아쿼터 선수를 물색하던 KT와 계약하면서, KBO리그에서 자신의 프로 첫 커리어를 만들 수 있게 했다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 KT 스기모토가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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시즌 초반에는 불안했다. 일본과는 다른 야구 스타일이나 ABS에 적응하지 못하는듯 보였고, 팀내 존재감도 희미했다. 하지만 시간이 지날 수록 적응을 마친 후 막강해졌다. 이강철 감독도 스기모토를 필승조로 기용하면서 불펜의 핵심 역할을 해냈다. 리그에서 세번째로 많은 73경기에 등판한 스기모토는 평균자책점이 5.90으로 높은 편이지만, 25개의 홀드를 기록하면서 '홀드왕'을 차지했다. 올해 30홀드를 넘긴 불펜 투수가 한명도 없는 와중에도 가장 돋보이는 성과였다. 팀도 정규 시즌 우승을 차지했다.

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스기모토 뿐만 아니라, 일본 투수들에게 NPB는 당연히 꿈의 무대다. 자국의 프로 리그에서 뛰고싶다는 꿈을 꾸면서 야구를 해왔기 때문이다. 스기모토는 NPB 관심에 대해 "한국시리즈에서 우승을 한 후에 지명이 된다면 생각해보겠다"고만 조심스럽게 이야기했다.

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다만 고민할 포인트는 있다. 신인 드래프트가 아닌, 육성 드래프트에서 지명된만큼 스기모토가 소프트뱅크에 입단하더라도 탄탄대로가 보장된 것이 아니다. 최악의 경우에는 육성선수로 들어가 2군, 3군에서만 머물게 될 수도 있다. 특히 소프트뱅크는 워낙 선수층이 탄탄한 팀이고 1군 진입 장벽이 매우 높기 때문에 더더욱 쉽지가 않다. 그렇다면 KBO리그에서 아시아쿼터 대우를 받는 것이 더 나은 선택일 수도 있다.

하지만 NPB 그 자체가 꿈이라면 이야기가 달라진다. 여기에 소프트뱅크도 스기모토를 육성선수로 뽑았으나, '빠른 1군 진입'도 가능하다고 보고있기 때문에 희망이 아예 없는 것은 아니다.

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아직 한국시리즈도 시작되지 않았건만 스기모토에게는 싱숭생숭한 가을밤이 찾아왔다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com