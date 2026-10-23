'이럴 수가' KBO 홀드왕 내년에는 못 볼 수도 있다…日 구단 전격 육성 지명→"154㎞ 직구와 날카로운 커터 가졌다" 소개

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 스기모토가 이닝을 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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[스포츠조선 이종서 기자] 우승 후 아름다운 이별일까.

일본 프로야구(NPB)는 22일 신인드래프트를 진행했다.

정식 선수 계약 대상자를 선발하는 신인 지명 회의가 끝난 뒤 육성선수 선택 회의가 열렸다. 육성선수 회의는 희망 구단에 한해 진행된다. 이번에는 NPB 12개 구단이 모두 참가했다.

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소프트뱅크 호크스는 가장 많은 15명의 선수를 지명했다. 소프트뱅크가 육성선수로 3번째로 지명한 선수는 KT 위즈에서 뛰고 있는 스기모토 코우키.

스기모토는 올 시즌 아시아쿼터 선수로 KT 유니폼을 입었다. 나도현 KT 단장은 영입 당시 "스기모토는 최고 구속 154㎞의 강한 직구와 슬라이더, 포크볼 등 다양한 변화구를 갖춘 투수"라며 "일본 독립리그에서 선발과 중간 투수로 활약하며 안정적인 경기 운영 능력을 보여 준 만큼, KBO리그에서도 충분히 경쟁력 있다고 판단했다"고 밝혔다.

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 KT 스기모토가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

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기대대로 스기모토는 KT의 핵심 투수로 활약했다. 73경기에 출전해 1승2패 25홀드 평균자책점 5.90의 성적을 남겼다. 다소 기복 있는 모습에 와르르 무너질 때가 있지만, 팀 승리를 꾸준하게 지키며 홀드 1위를 기록했다. 아시아쿼터 선수 최초의 타이틀 홀더다. 스기모토의 활약을 앞세운 KT는 5년 만에 정규시즌 우승에 성공했다.

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소프트뱅크의 지명을 받았지만, 입단이 확정된 건 아니다. 이번 지명은 '계약 교섭권'을 따내는 것으로 내년 3월까지 계약 기한이 있다. 이 기간 안에 선수 등록 공시를 하지 못하면 교섭권을 잃게 된다.

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일본 매체들도 스기모토의 지명을 조명했다. '스포츠호치'는 '스기모토는 올 시즌 KBO리그에 도입된 아시아쿼터 제도로 KT에 입단했다. 시속 154㎞의 패스트볼과 날카롭게 꺾이는 커터를 가지고 있다'고 소개했다. '주니치스포츠' 역시 '스기모토는 아시아쿼터로 KT에 합류해 셋업맨으로 뛰며 25개의 홀드를 기록해 리그 우승을 이끌었다'고 했다.

스기모토는 일단 한국시리즈에 집중할 예정이다. 정규시즌을 1위로 마친 KT는 한국시리즈 직행 티켓을 따냈고, 11월2일 열리는 한국시리즈를 준비하고 있다. 일단 한국시리즈를 마친 뒤 추후 행보를 정할 것으로 보인다.

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'아름다운 이별' 혹은 'KT와의 동행' 등 선택지를 넓히기 위해서는 한국시리즈 활약이 중요해졌다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com