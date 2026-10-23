'3, 4차전이 분수령인데…' 2% 부족한 토종 듀오, 스피드 끌어올릴 수 있을까

22일 청백전 청팀 선발 최원태.

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 플레이오프 개막을 사흘 앞두고 최종 청백전을 통해 마지막 점검을 마쳤다.

3,4차전을 책임질 토종 선발 듀오 원태인과 최원태가 나란히 마운드에 올라 빌드업을 마쳤다. 하지만 최고 구속이 140km대 중반에 머무르며 구위 회복이라는 과제를 안게 됐다.

22일 청백전 백팀 선발 원태인.

삼성은 22일 대구 삼성라이온즈파크에서 두 번째 자체 청백전을 치렀다. 25일 1차전에 대비, 낮 경기로 치러진 이날 경기에서는 백팀이 청팀을 5대3으로 제압했다.

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가장 관심을 모은 것은 3, 4차전을 책임질 토종 에이스 듀오의 피칭 내용이었다.

백팀 선발 원태인과 청팀 선발 최원태는 나란히 72구씩을 던지며 실전 투구 감각을 조율했다.

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긍정적인 대목은 다양한 변화구 시험과 안정적인 이닝소화 능력 확인이었다.

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22일 청백전 홈런을 날린 김헌곤.

원태인은 총 72구를 투구하며 패스트볼(35구) 외에도 체인지업(14구), 슬라이더(12구), 커터(7구), 투심(3구), 커브(1구) 등 자신이 보유한 구종을 두루 점검했다.

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최원태 역시 패스트볼(28구)을 바탕으로 체인지업(16구), 커브(14구), 커터(11구), 투심(3구)을 섞어 던지며 컨디션을 체크했다.

두 선수 모두 70구 이상을 무리 없이 소화해 내면서 플레이오프에서 최소 4~5이닝 이상을 책임질 수 있는 몸상태임을 입증했다.

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22일 청백전 멀티히트로 컨디션을 조율한 구자욱.

하지만 타자 집중력이 높아지는 가을야구에서 상대 타선을 압도하기에는 '스피드와 구위' 측면에서 다소 아쉬움을 남겼다.

이날 원태인의 최고 구속은 145.7km, 최원태의 최고 구속은 144.5km에 그쳤다.

가을야구 특유의 타이트한 승부에서 상대 핵심 타자들을 제압하기 위해서는 공의 종속과 구위를 조금 더 끌어올려야 한다. 초집중 모드인 가을야구에서는 타자를 압도할 강력한 스피드가 필요하다. 변화구 효율성도 패스트볼 스피드가 바탕이 돼야 가능하다.

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22일 청백전 홈런 포함, 4안타로 폭발한 김영웅.

이날 삼성 타선은 활발하게 터지며 투수진의 컨디션과 대비를 이뤘다.

김영웅이 홈런 포함 4안타로 폭발했고, 김헌곤(홈런 포함 2안타), 구자욱(2안타) 등이 날카로운 타격감을 과시했다.

의외로 빠르게 올라오고 있는 타자들의 실전 감각에 비해 투수들의 패스트볼 감각이 아직 100%에 미치지 못했다는 평가.

22일 청백전 관중.

외국인 에이스 페덱과 후라도가 끌어줄 1, 2차전에 이어, 시리즈의 판도를 가를 3, 4차전은 원태인과 최원태의 어깨에 달려 있다.

남은 기간 동안 두 토종 듀오가 구속과 구위를 얼마만큼 끌어올릴 수 있느냐가 삼성의 첫 스테이지 통과의 열쇠가 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈