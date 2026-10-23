정답 없는 무한 딜레마, 43세 타격장인의 좌익수 투혼, 비와도 가능한 옵션일까

최형우. 사진제공=삼성 라이온즈

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[스포츠조선 정현석 기자]단기전 승패는 미세한 플레이 하나로 갈린다.

때로는 홈런 한 방 보다 더 중요한 것이 단단한 수비와 한 베이스 더 가는 주루플레이일 때가 있다.

삼성 라이온즈가 안방 대구에서 치러질 1, 2차전 비 소식 속에 최형우 좌익수 배치를 놓고 딜레마에 빠졌다.

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정규시즌 내내 붙박이 지명타자로 활약한 최형우는 가을야구에 앞서 자발적으로 좌익수 수비를 준비했다. 햄스트링 부상에서 회복해 합류를 앞둔 구자욱에게 지명타자 자리를 내주기 위한 고육지책이다.

22일 청백전 멀티히트로 컨디션을 조율한 구자욱. 사진제공=삼성 라이온즈

이를 위해 '치료·재활(부상자) 명단'에 등재되며 고질인 고관절 쪽 주사 치료까지 받았다. 효과는 있었다. 시즌 막판까지 최형우를 괴롭히던 통증이 줄었다. 22일 청백전에서는 지명타자로 출전했지만, 타석을 끝까지 소화하며 정상 컨디션으로의 회복을 알렸다. 건강해진 타격장인의 결정적 순간 한방은 '최형우 시리즈'에서 삼성이 쥘 수 있는 가장 강력한 무기 중 하나다.

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문제는 '최고령 타격 장인'의 방망이를 100% 활용하기 위해 감수해야 할 '수비 리스크'다.

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22일 청백전 홈런을 날린 김헌곤.

햄스트링 부상에서 회복 중인 구자욱이 외야 수비를 100% 소화하기 어렵다는 판단이 내려지면서, 박진만 감독은 구자욱을 지명타자나 대타로 기용해야 하는 상황이다. 구자욱 선발 출전을 위해서는 필연적으로 최형우가 좌익수로 나서야 하는 딜레마. 구자욱은 부상 후 20일여일의 공백에도 불구, 두차례의 청백전에서 쾌조의 타격감을 뽐냈다. 1차전에서 첫 타석부터 후라도를 상대로 클린히트를 뽑아낸 데 이어 22일 2차전에서는 멀티히트를 기록하며 타격왕 다운 감각적 솜씨를 발휘했다. 벤치에서 대타로만 대기하기엔 너무나도 아까운 상황.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기 지켜보는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

문제는 최형우의 수비 범위다.

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통증을 덜어냈지만, 43세 베테랑의 '수비 범위' 자체가 넓어진 것은 아니다. 촘촘한 그물 수비가 필요한 가을야구에서 타구 판단이나 순발력이 전문 외야수에 비해 떨어질 수밖에 없다.

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특히 1, 2차전 대구 주말 날씨는 비 예보가 있다. 수중전 가능성 속에 평소보다 빨라질 타구 난이도가 높아질 가능성이 크다.

좌익수 쪽 범위를 메우기 위해 중견수 김지찬이 왼쪽으로 살짝 움직여 좌중간을 넓게 커버하는 등 수비 시프트를 할 수도 있다.

하지만 이 경우, 역으로 좌타자가 많은 KIA 타선의 우중간을 가르는 장타 허용 리스크가 커질 수 있다.

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22일 청백전 박승규. 사진제공=삼성 라이온즈

딜레마 속 삼성 벤치의 선택은 크게 두 가지.

'구자욱 지명타자+최형우 좌익수' 카드로 타선의 힘을 극대화 하는 옵션A다.

불안하다면 수비 안정을 위해 박승규 김헌곤 등 전문 외야수를 기용하고, 최형우를 지명타자, 구자욱은 경기 후반 대타 카드로 대기시키는 '옵션 B'도 있다.

'단기전은 수비 싸움'이다. 수비를 중시하는 박진만 감독도 이를 너무나도 잘 안다.

비 예보 속에 펼쳐질 1, 2차전. 박 감독은 고심에 고심을 거듭하고 있다. 베테랑의 외야 출전 '투혼'이 타선의 힘을 극대화하는 '신의 한 수'가 될지, 박진만 감독의 유연한, 전략적 선택에 관심이 모아진다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com