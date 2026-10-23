김하성 ATL '대표 실패 사례' 대충격! "중요한 교훈 남겼어"…기대보다 부족했던 성과→'재계약 불가능' 새 팀 알아봐야

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[스포츠조선 강우진 기자]김하성이 애틀랜타 브레이브스의 대표적인 영입 실패 사례로 거론됐다. 다음 시즌을 앞두고 새로운 팀을 찾아 나서는 게 급선무로 보인다.

스포츠 일러스트레이티드는 22일(한국시각) '애틀랜타는 여전히 유격수 자리의 안정감을 원하고 있다'며 '마우리시오 두반과 짐 자비스, 그리고 김하성 등 여러 선수를 기용했지만 아직 주전 유격수 자리를 맡길 만한 대체자를 찾지 못했다'고 보도했다.

또 매체는 '특히 김하성의 사례는 오프시즌을 앞둔 애틀랜타에 중요한 교훈을 남긴다'며 '김하성과 재계약한 것이 반드시 잘못된 결정이었다고 볼 수는 없지만 그가 2026시즌에 실망스러운 성적을 거두면서, 부상이 잦은 선수에게 상당한 자원을 투자하는 일이 얼마나 위험할 수 있는지 드러났다'고 전했다.

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김하성은 애틀랜타가 이번 오프시즌 선수 영입을 진행하는 과정에서 하나의 실패 사례로 소개될 전망이다. 애틀랜타는 2025년 9월 탬파베이 레이스에서 웨이버 공시된 김하성을 영입했다. 김하성은 그해 정규시즌 마지막 한 달 동안 24경기에 출전해 타율 0.253, 3홈런, 12타점을 기록하며 무난한 활약을 펼쳤다. 구단은 짧은 기간 보여준 김하성의 생산성에 만족했고, 12월 김하성과 1년 계약을 맺었다. 2026시즌 주전 유격수를 맡기기 위한 계약이었다. 애틀랜타는 1년 계약을 통해 전력 공백을 메우고, 미래의 유격수 유망주들을 연결하는 가교 역할을 김하성에게 맡겼다. 하지만 계약 이후 모든 일은 계획대로 흘러가지 않았다. 계약을 맺은 지 한 달 만에 김하성은 오른손 중지 힘줄 파열 부상으로 스프링 캠프를 생략했다. 5월 시즌을 뒤늦게 시작했지만, 최악의 기량을 보였다. 그는 51경기에 출전해 147타석에서 15안타를 기록하는 데 그쳤다. 타율 0.116, 출루율 0.219, 장타율 0.140으로 처참한 시즌을 보냈다. 포스트시즌에는 5타수 무안타에 삼진 3개를 당했다.

현재로서는 애틀랜타가 두반과 재계약하는 것이 합리적인 선택으로 보인다. 특히 자유계약선수 시장에 유격수 자원이 부족한 상황에서 비교적 저렴한 비용으로 그를 붙잡을 수 있다면, 애틀랜타는 선발 투수진과 좌익수 보강에 집중할 수 있다.

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김하성은 다음 시즌 새로운 팀을 알아봐야 한다. 물론 김하성의 입장에서는 다소 억울할 수도 있다. 부상이라는 불운을 시작으로 슬럼프가 시작됐기 때문이다. 스프링 캠프를 생략했기에 몸 상태가 완전히 만들어지지 않았다. 그럼에도 구단이 김하성에게 기대했던 역량에 비해 성과가 부족했던 것은 사실이다.

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매체는 '김하성의 사례는 애틀랜타가 지금까지 보여준 안정적인 선수단 운영 과정에서 일어난 일시적인 실수로 남을 수도 있다'고 평가했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com