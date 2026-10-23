'충격 고백' 수술 피한 오타니, '이도류 복귀' 구단도 막막하다고? "정답이 없다"

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani watches from the dugout during the ninth inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull)

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) reacts after striking out during the seventh inning against the Milwaukee Brewers in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

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[스포츠조선 이종서 기자] "유례없는 일이다."

미국 LA 다저스 소식을 주로 전하는 '다저 블루'는 23일(이하 한국시각) '다저스가 2027년 오타니 쇼헤이에게 한계가 있을지 알아내야 한다'고 했다.

매체는 '오타니가 왼쪽 무릎과 오른쪽 이두근에 발생한 각각의 부상으로 인해 투타 겸업 임무를 제대로 수행하지 못하며 2026시즌을 힘들게 마무리했다'라며 '오타니는 7월 이후 마운드에 오르지 못했고, 후반기 들어 타석에서의 생산력도 뚜렷한 감소세를 보였다. 9월 말에는 15일짜리 부상자 명단(IL)에 등재되기도 했으나, 포스트시즌 내내 고전을 면치 못하면서 휴식의 효과를 보지 못했다'고 전했다.

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부상 여파로 부진이 이어지면서 수술 이야기도 나왔다. 그러나 앤드류 프리드먼 다저스 야구 부문 사장은 수술은 필요없다고 선을 그었다. 아울러 건강한 몸 상태로 2027년을 맞이할 것이라고 바라봤다.

오타니 개인의 몸 관리도 중요하지만, 다저스 역시 관리법을 찾아야 한다. 매체는 '오타니가 내년 마운드 복귀를 바라고 있는 만큼, 다저스는 2026시즌과 같은 부상 악령이 반복되지 않도록 투타 비중의 균형을 맞출 최선의 방법을 찾느라 분주해질 것'이라고 바라봤다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 15: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers reacts after striking out against the Milwaukee Brewers during the fifth inning in game four of the National League Championship Series at Dodger Stadium on October 15, 2026 in Los Angeles, California. Sean M. Haffey/Getty Images/AFP (Photo by Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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프리드먼 사장은 오타니의 몸 상태에 대해 "우리가 함께 해결해 나가야 할 문제다. 이 부분에 대해 정말 많은 논의를 거쳤다"며 "오타니가 걷고 있는 길은 유례없는 일이며 구단 입장에서도 전례가 없는 상황이다. 참고할 만한 이전의 경험치가 전혀 없다. 다른 사례들이 어떻게 진행됐는지 장단점을 살펴보고 배울 수도 없다. 그저 우리 모두가 함께 부딪히며 해답을 찾아야 한다"고 했다.

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이어 "우리는 그가 투구하기를 기대할 뿐만 아니라, 다시 마운드에 서는 것을 매우 고대하고 있다. 이제 관건은 '그것을 어떻게 해낼 것인가'이다. 어떻게 이 긴 시즌을 관리해서 그가 포스트시즌에 최상의 상태로 나서게 할 수 있을지다. 이는 거대한 도전이며, 우리가 함께 풀어나가야 할 숙제"라며 "우리는 앞으로 나아가면서 겪는 일들을 통해 계속 배우고 상황을 개선해 나갈 것이라 확신한다"고 강조했다.

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'다저블루'는 '일부에서는 다저스가 2027시즌 초반에는 오타니의 워크로드(업무량)를 줄여주고, 시즌이 진행됨에 따라 점진적으로 비중을 끌어올리는 편이 낫다고 주장한다'라며 '하지만 프리드먼 사장은 구단과 오타니가 아직 확고한 계획에 도달하지는 못했다'고 이야기했다.

프리드먼 사장은 2027년 초반 업무량에 대해 "아직 이야기하기에는 너무 이르다"며 "지금은 우리가 머리를 맞대고 어떻게 시작할지 그리고 앞으로 나아가면서 어떻게 대화를 이어갈지에 대해 논의하는 단계다. 투구를 조금 늦게 시작할지 등 우리가 이를 어떻게 처리할지에 대한 정확한 정답은 아직 모른다. 시간을 두고 가능한 한 신중하게 접근할 것이다. 구체적인 계획이 무엇이 될지는 현재로선 전혀 알 수 없다"고 밝혔다.

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매체는 '오타니가 풀타임 투타 겸업 역할을 수행하면서 플레이오프까지 건강을 유지하는 것이 현실적으로 가능하냐는 질문에도 프리드먼 사장은 뚜렷한 답을 내놓지 못했다'며 '다저스가 그 어떤 팀도 겪어보지 못한 극도로 까다로운 상황 속에서 최선의 방법을 도출하려 고군분투하고 있음을 보여준다. 다행스러운 점은 다저스와 오타니 양측 모두에게 가장 유익한 결정을 내릴 수 있는 시간적 여유가 충분하다는 것'이라고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com