'이글스 최초' 2루수, GG 커리어하이 또 나오나…"메시지 줬더니 하루 만에 나오더라" 사령탑 미소

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 5회말 정은원이 안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] "메시지를 줬는데 바로 나오더라고요."

한화 이글스의 마무리캠프가 진행되고 있는 대전 한화생명볼파크. 현역 시절 KBO리그 최고 유격수로 활약했던 류지현 한화 감독은 내야수에게 직접 시범을 보이며 노하우 전수를 했다. 직접 송구하는 모습은 물론 직접 스텝을 밟으며 타구를 처리하는 방법들을 설명했다.

류 감독은 "선수들에게 습관을 많이 이야기 한다. 습관을 어떻게 들이는지에 따라서 경기력이 나온다. 나쁜 습관이 몸에 배 있으면 이상한 플레이가 많이 나온다. 그런 부분에 대해 많이 이야기한다"고 설명했다.

Advertisement

선수 개개인에게 맞춤형으로 이야기 하던 류 감독의 눈을 사로잡은 선수 한 명이 있다. 류 감독은 "(정)은원이는 어떤 메시지를 줬는데 그게 바로 나오더라. 하루 이틀 만에 그렇게 나온다면 가능성이 있는 것"이라며 "자신의 것을 조금 내공있게 채울 수 있는 뭔가가 보였다"고 했다.

류 감독은 '메시지'에 대해 "내야수는 발을 많이 써야 하고, 공간 활용을 잘해야 한다는 부분이다. 그래야지 조금 더 안정된 플레이를 할 수 있다. 수비를 잘 못하는 선수를 보면 굉장히 급하다. 그냥 열심히만 하는 선수들이 있다. 프로 선수는 그게 아니다. 공간 활용을 하면서 편안하고 여유있어 보이기도 해야 한다"고 설명했다.

2021 KBO 골든글러브 시상식이 10일 서울 강남구 삼성동 코엑스 오디토리움에서 열렸다. 2루수 부문 골든글러브를 수상한 한화 정은원이 수상 소감을 말하고 있다. 삼성동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2021.12.10/

2일 잠실구장에서 열리는 두산과 한화의 경기. 2루수 수비 훈련을 하고 있는 한화 황영묵, 정은원. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.02/

Advertisement

2018년 신인드래프트 2차 3라운드(전체 24순위)로 한화에 입단한 정은원은 올해 상무에서 군 복무를 마치고 왔다. 올 시즌에는 25경기에 출전해 타율 2할1푼6리 1홈런 OPS(장타율+출루율) 0.567의 성적을 남겼다.

Advertisement

2021년은 정은원의 '커리어하이' 시즌. 2021년 139경기 출전해 타율 2할8푼3리 5홈런 19도루 OPS(장타율+출루율) 0.791의 성적을 남기며 2루수 부문 골든글러브를 받았다. 105개의 볼넷을 얻어내면서 역대 KBO리그 최연소 세 자릿수 볼넷(만 21세 8개월 23일) 기록도 세웠다.

Advertisement

정은원의 2루수 골든글러브 수상은 2013년 정근우에 이은 역대 두 번째 이글스 소속 2루수 골든글러브다. 정근우는 FA로 한화로 이적해 온 만큼, 정은원은 '이글스 프랜차이즈 선수' 최초 2루수 골든글러브 수상자로 이름을 남기게 됐다.

류 감독은 다시 한 번 '커리어하이' 시즌도 기대했다. 류 감독은 "메시지로 전달했던 부분이 잘 된다면 자신이 가지고 있는 출루 등을 비롯해 커리어하이를 기록했을 때의 모습도 나올 수 있겠다는 기대도 생겼다"라며 "자신의 최고의 것을 끌어낼 수 있겠구나 하는 생각을 오늘 또 했다"고 밝혔다.

Advertisement

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com