'가정 폭력으로 돌연 사퇴' 충격에 빠졌던 명문 구단, 통산 507홈런 레전드 감독으로 선임

마쓰이 히데키. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]'고질라'가 돌아온다. 요미우리 자이언츠가 새 감독으로 '레전드' 마쓰이 히데키를 선임했다.

요미우리 구단은 23일 제 16대 감독으로 마쓰이 선임을 공식 발표했다. 일본프로야구(NPB) 최고 명문팀인 요미우리는 팀의 프랜차이즈 스타 출신인 아베 신노스케 감독이 올 시즌 도중 가정 폭력 신고로 인해 자진 사퇴하는 불명예스러운 사건이 있었다. 아베 감독이 딸들의 다툼을 말리다가, 큰 딸의 멱살을 잡고 밀쳤고 이후 딸의 신고로 경찰이 출동했다. 평소 가정적인 이미지였기 때문에 더욱 충격이었다. 아베 감독은 "술도 마신 상태였고, 딸들의 다툼을 말리다가 욱했다"고 자신의 행동을 후회하면서 "경찰에 체포된 순간 사퇴해야겠다고 결심했다"고 이야기했다. 이후 아베 감독의 복귀를 희망하는 서명 운동이 일어나는 등 여러 일들이 있었지만, 결국 요미우리는 새로운 감독을 선임했다.

바로 미일 통산 507홈런을 터뜨린 '레전드' 마쓰이 선임이다. 요미우리는 아베 감독이 물러난 후 바로 차기 감독을 선임하지 않고, 하시가미 히데키 감독대행 체제로 시즌을 마쳤다. 아베 감독과 타격코치로 함께했던 이승엽 전 두산 베어스 감독도 시즌 경기 일정을 모두 마친 후 요미우리 구단에 사임 의사를 밝히면서 결별이 확정됐고, 요미우리도 소수의 최종 후보를 추린 끝에 마쓰이를 새 사령탑으로 확정했다.

Advertisement

1974년생인 마쓰이는 1992년 신인 드래프트에서 1순위로 요미우리의 지명을 받아 입단했고, 2022년까지 요미우리에서 뛰었다. 이후 메이저리그에 진출해 뉴욕 양키스, LA 에인절스, 오클랜드 어슬레틱스, 탬파베이 레이스에서 메이저리그 커리어를 이어갔다. 메이저리그에서 기록한 홈런만 175개에 달한다.

2012시즌을 끝으로 현역에서 은퇴한 마쓰이는 요미우리에서 두차례 임시코치를 맡으면서 친정팀과의 끈끈한 관계를 유지해왔다. 또 커리어 최전성기를 보냈던 양키스와의 인연도 이어오면서 단장 특별 고문 역할을 해왔었다.

Advertisement

마쓰이는 이제 감독으로 요미우리를 지도한다. 특히나 타격에 대한 고민이 깊은 요미우리가 타격전문가 감독을 선임하면서 대변화가 일어날 것으로 예상된다.

Advertisement

나유리 기자 youll@sportschosun.com