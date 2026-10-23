'야구장 관리 표준화 목표' KBO, 그라운드 관리 매뉴얼 배포

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[스포츠조선 나유리 기자]한국야구위원회(KBO)가 그라운드 관리 매뉴얼을 제작해 KBO 리그 경기를 개최하는 구단 및 지자체 등 관리 주체에 배포했다.

배포된 매뉴얼에는 인력 배치, 필드 설계 및 시공 등 전반적인 그라운드 관리 계획 수립 방법과 함께 우천 대비 방법, 내야 인필드 믹스, 마운드, 워닝트랙, 잔디 및 계절별 관리법 등이 포함되어 있다. 또한, 경기 개최를 위해 적합한 그라운드 상태를 유지할 수 있는 세밀한 체크리스트도 포함되어 있다.

KBO는 리그 차원의 야구장 관리 표준화를 목표로 지난 2025년부터 문화체육관광부 주최단체지원금으로 그라운드 개선 사업을 운영하고 있으며, 이번에 배포된 매뉴얼을 토대로 전 구장 그라운드 상태가 일관적으로 관리될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

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KBO는 선수들의 경기력 향상 및 부상 방지를 위해 그라운드 개선 사업에 지속 투자해 전 구장 그라운드 컨디션의 상향 평준화를 위해 지속적인 노력을 기울일 예정이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com