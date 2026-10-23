韓 대표팀 7이닝 무실점 묶더니 결국 프로에 간다…"팀 짊어질 수 있는 선수 되겠다"

일본 선발 히구치 신 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 1회 초 일본 선발투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

일본 선발투수 히구치 신 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 1회 초 일본 선발 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 이종서 기자] "장차 팀을 짊어질수 있는 선수가 되겠다."

히구치 신(23)은 지난 22일 진행한 일본 프로야구(NPB) 신인드래프트에서 3라운드에 라쿠텐 골든 이글스의 지명을 받았다.

일본 '스포츠호치'는 히구치의 지명 소식을 전하며 '초등학교 1학년 때 처음 야구를 접한 선수로 지바경제대학부속고로 진학해 3학년 시절 준우승을 경험했다. 아이치공업대를 거쳐 2025년 실업야구 명문 오지로 입사해 첫해 최우수 평균자책점상을 받았다'고 조명했다.

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한국에는 '악몽'을 선사했던 선수다. 지난 9월 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임에 일본 대표팀으로 나온 히구치는 9월21일 중국전에 선발로 나와 86구를 던지며 6이닝 6안타 10탈삼진 1실점을 기록한 뒤 3일 휴식 후 한국전에 등판했다. 짧은 휴식이었지만, 92개의 공으로 7이닝 4안타 4탈삼진 무실점을 기록했다. 최고 구속은 150㎞가 채 안 됐지만, 예리한 제구력을 바탕으로 한 히구치의 피칭에 한국 타자들은 좀처럼 힘을 쓰지 못했다. 결국 한국은 0대5로 일본에 패배했다.

일본 선발 히구치 신 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 1회초 일본 선발투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

경기를 마치고 히구치는 "확실히 등판 간격이 짧았다. 트레이너께서 잘 케어해주셔서 오늘도 거의 완벽에 가까운 상태로 경기에 나설 수 있었다"라며 "오늘 전체적으로 좋은 투구를 했다. 스스로도 만족한다. 좋은 결과, 만족스러운 결과가 나왔다"고 밝혔다.

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히구치의 강행군은 끝나지 않았다. 하루 휴식 후 한국과의 결승전에도 선발 등판했다. 3이닝 동안 60개의 공을 던지며 4안타 4사구 3개 4탈삼진 1실점을 기록하며 위력을 뽐냈다.

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프로 지명이 유력한 선수로 꼽혔던 히구치는 결국 라쿠텐의 선택을 받았다.

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지명 직후 히구치는 "꿈에 그리던 무대였기 때문에 '뽑히면 좋겠다'는 마음으로 지켜봤다. 정말 긴장을 많이 했다. 무엇보다 안도감이 가장 크다"고 소감을 밝혔다.

아울러 "목표는 1년 내내 1군에 머무는 것이다. 장차 팀을 짊어질 수 있는 선수가 되고 싶다. '이 팀 하면 히구치'라는 말을 들을 수 있는 선수가 되고 싶다"라며 "선발과 불펜 어느 쪽이든 할 수 있는 게 내 강점이다. 팀이 필요로 하는 보직에 적극적으로 들어갈 수 있도록 준비하겠다"고 각오를 전했다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com