'류지현호' LG&NC 우승 코치 품었다…김광삼-진종길 코치 전격 영입 [공식발표]

1일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 김광삼 코치가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.01/

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[스포츠조선 이종서 기자] '류지현호'로 새출발하는 한화 이글스가 본격적으로 코치 인선에 돌입했다.

한화는 23일 "김광삼 코치와 진종길 코치를 영입했다"고 발표했다. 모두 우승 경험이 있는 코치다.

김 코치는 신일고등학교를 졸업한 뒤 1999년부터 LG 트윈스에서 선수 생활을 시작해 2016년까지 뛰었다. 은퇴 후 2017년부터는 지도자의 길로 접어들었고, 2024 시즌부터 올 시즌까지 LG의 메인 투수코치로 활동했다. 특히 김 코치가 1군 메인 투수코치로 있던 2025년 LG는 팀 평균자책점 1위(ERA 3.67)를 기록하며 2023년 이후 2년 만에 다시 통합우승을 달성하기도 했다.

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2023 KBO리그 NC 다이노스와 LG 트윈스의 경기가 2일 창원NC파크에서 열린다. NC 진종길 코치가 수비 훈련을 하고 있다. 창원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.05.02/

부산고-동의대 출신인 진종길 코치는 2000년 신인 드래프트에서 삼성 라이온즈의 지명을 받았고, 2005년 한화이글스에서 은퇴했다. 2007년 동의대에서 지도자 생활을 시작, 2013년부터 올 시즌까지 NC 다이노스에서 작전·수비·주루 코치를 역임했다.

진 코치는 2020년 1군 작전 코치를 하면서 NC의 창단 첫 통합 우승을 달성하기도 했다.

16일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스 류지현 신임감독 취임식이 열렸다. 채은성, 류현진과 함께 포즈를 취하고 있는 류지현 감독. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.16/

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한편, 한화는 올 시즌을 9위로 마친 뒤 류지현 감독을 제 15대 감독으로 선임했다. 류 감독은 2021~2022년 LG 감독을 하면서 포스트시즌 진출을 이끌었고, 지난해 1월부터는 대표팀 감독을 맡아 올해 월드베이스볼클래식(WBC) 8강과 2026 아이치-나고야 아시안게임 금메달 획득을 이끌었다.

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한화는 영입 당시 "류 감독이 구단이 목표로 하는 '지속 가능한 강팀으로의 성장'을 달성할 적임자라고 판단해 지휘봉을 맡겼다"고 밝혔다.

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'류지현호'로 새롭게 변신한 한화는 현재 대전에서 마무리캠프를 하는 가운데 30일 일본 미야자키로 떠난다.

김 코치와 진 코치는 또한 30일 출국하는 일본 미야자키 마무리캠프에 합류해 선수들을 지도한다.

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이종서기자 bellstop@sportschosun.com