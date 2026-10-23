"전 무조건 미국 갑니다" 하현승과 정반대! 무모한 도박, 1R 지명권 날리나

사진=WBSC홈페이지 캡쳐

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[스포츠조선 나유리 기자]도전인가 도박인가. 자칫 잘못하면 이대로 1라운드 지명권을 날리게 생겼다.

요미우리 자이언츠는 지난 22일 열린 일본프로야구(NPB) 신인 드래프트에서 1라운드에 요코하마고교 우완 투수 오다 쇼키를 지명했다. 요미우리가 1라운드에서 오다를 지명하자, 드래프트장은 엄청나게 술렁였다는 후문이다.

오다는 올해 고교 최대어로 꼽힐만큼 가능성이 큰 파이어볼러다. 3학년에 재학 중인 올해 개인 최고 구속 157km을 뿌렸고, 여름 고시엔에서도 최고 156km에 달하는 강속구로 대단한 잠재력을 선보였다.

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그러나 오다는 이미 메이저리그에 마음을 빼앗긴 상태. 일부 메이저리그 구단들이 오다에게 이미 관심을 가지고 있고, 계약금으로만 300만달러 이상 이야기가 나오고 있다. 누구보다 선수의 의지가 크다. 오다는 이미 지난 15일 기자회견을 열어서 자신의 메이저리그 도전 의사를 발표한 상태다.

키움 히어로즈의 1라운드 지명을 받은 하현승과는 정반대 상황이다. 하현승의 경우, 뉴욕 양키스를 비롯한 메이저리그 구단들의 열렬한 러브콜을 받았음에도 불구하고 선수 본인의 국내 잔류 의사가 워낙 컸다. KBO리그에서 성공을 거둔 후 메이저리그에 도전하고싶다는 의지를 드러냈기 때문에 KBO리그 신인드래프트에 참가했다. 하지만 오다는 본인이 '메이저리그에 가겠다'고 했는데도, 국내 구단이 선택한 다소 황당한 상황이다.

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드래프트에서 오다의 이름이 불리자, 당황한 기색이 역력한 그의 표정이 TV 화면을 통해 중계되기도 했다. 요미우리의 오다 지명은 그야말로 '모험'이다. 신인을 지명해야 해당 선수와의 독점 교섭권을 갖게 되는데, 일단 오다를 지명한 후 미국이 아닌 요미우리에서 프로 생활을 시작하게끔 설득하겠다는 자신이 있는 것으로 보인다. 특히 요미우리가 23일 신임 사령탑으로 메이저리거 출신 마쓰이 히데키 감독을 선임하면서, 마쓰이가 직접 오다를 설득하는 것 아니냐는 추론이 나오고 있다.

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일단 선수의 의지는 여전히 단호해보인다. 오다는 드래프트가 끝난 후 일본 TV 뉴스 인터뷰에서 "메이저리그에 도전하겠다는 생각은 조금도 흔들리지 않았다"며 명확하게 소신을 밝혔다.

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자칫 잘못하면, 요미우리는 1라운드 지명권을 날리게 될 가능성이 높아 보인다. 요미우리 구단은 "오다에게 충분히 고민할 수 있는 시간을 주겠다. 또 오다를 영입하기 위해 최선을 다할 것"이라는 입장을 밝혔다. 과연 설득에 성공할 수 있을까.

나유리 기자 youll@sportschosun.com