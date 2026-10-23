"은퇴 의사 없다" KIA 우승까지 함께 했는데 방출 칼바람…이들의 운명은?

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 이창진. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

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[스포츠조선 나유리 기자]우승까지 함께 했던 선수들 그리고 최고참 베테랑까지 이름을 올렸다. KIA 타이거즈가 플레이오프를 앞두고 결단을 내렸다.

KIA는 23일 방출 선수 명단을 발표했다. 구단은 외야수 고종욱, 이창진, 투수 홍건희, 김사윤, 김대유, 윤중현 등 6명의 선수와 다음 시즌 재계약을 하지 않기로 했다.

또 투수 장민기, 강이준, 정다훈, 포수 김선우, 이도훈, 내야수 오정환, 장시현, 외야수 이준범, 천정민, 김민수 등 10명에 대해서는 KBO에 육성선수 말소를 요청했다.

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최근까지도 1군에서 뛰었던 선수들이 방출 선수 명단에 포함됐다. 이중에서 이창진과 김대유의 경우 2024년 KIA가 통합 우승을 차지했을 당시, 한국시리즈 엔트리에도 승선했던 선수들이다.

이창진은 2019~2024시즌 100경기 이상을 뛰며 백업에서 주전으로 도약했던 외야수다. 2022시즌에는 111경기를 뛰면서 타율 3할1리의 성적을 내면서 '3할 타자'로 존재감을 알렸다. 그러나 이후 타격 성적도 떨어졌고, 출전 기회도 자연스럽게 줄어들었다.

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 고종욱이 타격훈련을 하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

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고종욱은 한국시리즈 우승을 함께하지는 못했지만, 2023년 핀치히터 자원으로 114경기를 뛰며 타율 2할9푼6리의 성적을 기록했다. 하지만 2023년을 기점으로 이후 점점 출전 기회가 줄어들었다. 2024년 28경기, 2025년 46경기 출장에 그쳤고, 올 시즌은 1군에서 27경기에 출전해 타율 9푼4리로 좋지 못한 성적까지 더해지면서 2군에서 보내는 시간이 더 길었다.

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고종욱이나 이창진 등 야수들의 경우, 박재현, 박정우 등 팀내 젊은 외야수들이 공수에서 성장한 모습을 보여주면서 입지가 더욱 줄어든 측면도 있다.

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투수 중에서는 팔꿈치 뼛조각 제거 수술과 재활이 필요한 홍건희가 FA 계약 1년만에 다시 KIA를 떠나게 됐다. 홍건희는 일단 수술을 한 이후 재활을 하면서 새팀을 찾을 것으로 보인다. 한국시리즈 우승을 함께 했던 김대유 역시 KIA를 떠나 새로운 둥지를 찾아야 하는 상황이다.

KIA 구단은 전력외 선수를 통보하면서 선수들과 면담을 가졌고, 이번 명단에 포함된 선수들 중에 은퇴 의사를 밝힌 선수는 없다. 현역 연장에 대한 의지를 드러내고 있다. KIA가 플레이오프 시리즈를 앞둔 시점에서 방출 선수 명단을 발표한 것 역시 선수들에게 남아있는 기회를 열어주기 위해서다.

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현재 포스트시즌에서 탈락했거나, 진출에 실패한 구단들은 이미 다음 시즌 새 판 짜기에 돌입했다. 현역 연장 의지를 가지고있는 이 선수들이 새로운 길을 찾을 수 있을지, 시장은 열려있다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com