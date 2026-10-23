'日 지명' KBO 홀드왕, 우승에 진심이다…"지금은 KT 선수, 우승에 최선 다하겠다"

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 스기모토가 이닝을 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 KT 스기모토가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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[스포츠조선 이종서 기자] "지금은 KT 일원이다."

스기모토 코우키(26·KT 위즈)는 22일 열린 일본 프로야구(NPB) 신인드래프트에서 소프트뱅크 호크스의 육성선수로 지명됐다.

올 시즌 아시아쿼터 선수로 KT에 입단한 스기모토는 73경기에 출전해 1승2패 25홀드 평균자책점 5.90을 기록했다.

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초반 다소 어려운 시간을 보냈지만, 7월 한 달 동안 1승 8홀드 평균자책점 1.38을 기록하는 등 KT 핵심 불펜으로 거듭났다.

25홀드를 기록한 스기모토는 아시아쿼터 선수 최초로 타이틀 홀더가 됐고, KT는 5년 만에 정규시즌 우승을 달성했다.

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일본 매체들도 스기모토의 지명을 조명했다. '스포츠호치'는 '스기모토는 올 시즌 KBO리그에 도입된 아시아쿼터 제도로 KT에 입단했다. 시속 154㎞의 패스트볼과 날카롭게 꺾이는 커터를 가지고 있다'고 소개했다. '주니치스포츠' 역시 '스기모토는 아시아쿼터로 KT에 합류해 셋업맨으로 뛰며 25개의 홀드를 기록해 리그 우승을 이끌었다'고 했다.

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'닛칸스포츠'는 "오가키 니혼대고와 니혼대, 독립리그 시코쿠 아일랜드 리그 플러스의 도쿠시마 인디고삭스를 거쳐 올 시즌부터 한국에서 뛰었다"라며 "고교 시절에는 2학년과 3학년이던 2017년과 2018년 여름 고시엔 대회에 출전했다. 각각 한 경기씩, 총 두 경기에 등판했다"고 짚었다.

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

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아직 소프트뱅크 입단이 확정된 건 아니다. 이번 지명은 '계약 교섭권'을 따내는 것으로 내년 3월까지 계약 기한이 있다. 이 기간 안에 선수 등록 공시를 하지 못하면 교섭권을 잃게 된다.

스기모토는 현재 수원에서 오는 11월2일 열리는 한국시리즈를 준비하고 있다. KT의 우승에 집중한 뒤 추후 행보를 결정할 예정.

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스키모토는 자신의 SNS를 통해 "NPB 신인드래프트에서 소프트뱅크 지명을 받았다. 진심으로 기쁘고, 지금까지 저를 도와주시고 응원해주신 일본과 한국의 모든분들게 진심으로 감사의 말씀을 드리고 싶다"라고 소감을 전했다. 이어 "다만, 지금은 KT의 일원으로서 KBO 한국시리즈 우승을 위해 최선을 다하고자 한다. 앞으로도 변함없는 응원 부탁드린다"고 말했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com