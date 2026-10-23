'날벼락' 김혜성에게 불똥 뛰었다…日 3관왕 영입 반대 이유? "과거 실수 되풀이 말아야"

김혜성.AP연합뉴스

사토 테루아키. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 이종서 기자] "김혜성 활용법을 못 찾지 않았나."

'다저스웨이'는 23일 '사토 데루아키(한신 타이거스)는 LA 다저스 로스터에 적합하지 않다'고 주장했다.

매체는 '최근 몇 년간 해외 선수가 메이저리그 진출을 선언할 때마다 가장 먼저 LA 다저스와 엮이는 것은 하나의 '관행'처럼 굳어졌다. 다저스 역시 이러한 영입설에 종종 이름을 올리며 장단을 맞췄지만, 정작 팀 로스터의 현실을 외면한 채 섣부른 핑크빛 전망만 나오는 경우가 잦았다. 이번 한신 타이거스의 사토 포스팅을 둘러싼 흐름 역시 이와 다르지 않아 보인다'고 했다.

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매체는 이어 '한신은 이번 스토브리그에서 사토를 포스팅 시스템에 올릴 전망이다. 오는 12월1일 이후 직장폐쇄 가능성이 드리워져 있는 만큼 11월부터 영입전이 본격적으로 요동칠 확률이 높다'라며 '일본 현지 매체들은 이미 영입전에 뛰어들 7개 구단의 이름까지 추렸다. 다저스를 비롯해 뉴욕 메츠, 뉴욕 양키스, 토론토 블루제이스, 시애틀 매리너스, 필라델피아 필리스, 샌프란시스코 자이언츠 등 예상대로 돈뭉치를 쥔 큰손들이 대거 포함됐다'고 했다.

오타니 쇼헤이, 사사키 로키, 야마모토 요시노부 등 일본인 선수로 재미를 본 다저스는 이미 유력한 행선지 중 하나로 꼽히고 있다.

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매체는 '다저스는 냉정하게 자신들의 상황을 돌아보고 과거의 실수를 되풀이하지 않아야 한다'고 강조했다.

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김혜성.AP연합뉴스

김혜성의 이름이 거론됐다. 매체는 '데이브 로버츠 다저스 감독과 구단 수뇌부가 김혜성을 데려다 놓고 뚜렷한 활용법을 찾지 못해 헤맸던 것처럼, 사토 영입 시에도 똑같은 로스터 딜레마에 빠질 위험이 크다. 유일한 차이가 있다면 사토에게는 훨씬 더 무거운 몸값이 청구될 것이라는 점'이라고 지적했다. 이어 '사토가 빅리그 무대를 밟을 재목임은 분명하지만, 적어도 다저스와는 어울리지 않는다'고 했다.

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김혜성은 지난해 다저스와 계약해 71경기에 나왔다. 그러나 올 시즌에는 43경기에 나와 타율 2할5푼9리 5도루 OPS(장타율+출루율) 0.651이라는 아쉬운 성적에 머물렀다. 5월 말 마이너리그행 통보를 받았고, 콜업을 받지 못했다.

매체는 '사토의 기량을 깎아내리려는 것이 아니다. 그에게는 진짜 파워가 있다. 지난겨울 무라카미 무네타카가 시카고 화이트삭스 유니폼을 입기 전 시장에서 과소평가받았던 점을 상기해 보면 사토의 장타력은 이번 오프시즌 여러 구단의 구미를 당길 핵심 쟁점이 될 것이다. 사토는 최근 2년간 무려 79개의 아치를 그렸다. 물론 헛스윙 빈도가 높다는 약점이 뒤따르겠지만, 그의 파워만큼은 단숨에 경기 흐름을 바꿀 수 있는 게임 체인저로서의 잠재력이 충분하다'고 했다.

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사토 테루아키. 스포츠조선DB

다만, 다저스에는 자리가 없음을 분명히 했다. 매체는 '다저스에게 진짜 문제는 그의 삼진율이 아니라 뛸 자리가 없다는 점이다. 사토는 주로 3루수나 우익수로 분류되며 1루수 전환 가능성도 거론된다. 그러나 현재 다저스에게 가장 필요 없는 자원이 바로 외야수 추가 수집이다. 훗날 맥스 먼시나 프레디 프리먼의 노쇠화를 대비한 장기적 대안으로 사토를 점찍는다 하더라도 자금력이 풍부한 다저스에게조차 이는 지나치게 비싼 보험이 될 공산이 크다'고 짚었다.

이어 '물론 다저스가 포지션 중복 따위는 가볍게 무시하고 영입에 나설 가능성을 완전히 배제할 수는 없다. 하지만 로스터의 현실을 고려할 때 이번 영입전에서 다저스를 영입 1순위로 꼽는 것은 아무래도 무리가 있다'고 전했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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