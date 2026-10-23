"오타니 재앙, 트레이드해라!" 7억 달러 자존심 무너지나…美 단단히 뿔났다, 도대체 왜?

LA 다저스 오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "오타니가 해로운 투타 겸업을 계속 고집한다면, 진지하게 트레이드를 고려해야 한다."

LA 다저스가 3년 연속 월드시리즈 우승 도전에 실패한 후폭풍이 여전히 거세다. 다저스는 밀워키 브루어스와 내셔널리그 챔피언십시리즈에서 4전 전패로 탈락해 더 충격이 컸다. 비난의 중심에 다저스 슈퍼스타 오타니 쇼헤이가 있다. 오타니가 계속해서 투타 겸업을 고집하는 이상 이런 악재가 반복될 것이란 주장이 나오고 있다.

미국 로스앤젤레스 지역매체 'LA타임스'의 칼럼니스트 빌 플라슈키는 최근 "다저스는 오타니를 마운드에서 영구적으로 내려오게 해야 한다. 오타니가 이 해로운 투타 겸업을 계속 고집한다면, 진지하게 트레이드르 고려해야 한다. 투타 겸업 선수 오타니는 재앙으로 향하는 편도 티켓이 됐고, 그가 현실을 받아들이려 하지 않는다면 아마도 LA를 떠나는 편도 티켓을 줘야 할지도 모르겠다"고 강력히 주장했다.

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미국 매체 포브스는 23일(이하 한국시각) '야구계에서 가장 인기 있고 재능 있는 선수를 트레이드하는 것은 극단적으로 보일 수 있지만, 플라슈키는 오타니가 투타 겸업으로 신체에 대가를 치르고 있다고 강조했다'며 플라슈키의 주장을 지지했다.

플라슈키는 "오타니의 몸은 변하고 있다. 그의 기량도 변하고 있다. 그는 32살이다. 육중한 키 1m93 체구에 13시즌 동안 프로야구 생활이 부담으로 쌓였다. 그 무게에 짓눌려 그의 경기력의 일부분이 서서히 무너지고 있다. 문제는 투구다. 투구가 그를 아프게 하고, 집중을 방해하며 탈진시키고 있다"고 강조했다.

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오타니는 2024년 시즌을 앞두고 다저스와 10년 총액 7억 달러(약 9284억원) 초대형 계약에 성공했다. 오타니가 FA 시장에 나오자 거의 모든 구단이 영입전에 뛰어들었고, 당시 기준 다저스가 상상을 뛰어넘는 금액을 제시해 최대어를 품었다. 투수와 타자의 가치를 모두 인정했기에 책정한 금액이었다.

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올해는 오타니가 다저스에서 본격적으로 풀타임 투타 겸업을 시도한 첫해였다. 2024년은 팔꿈치 수술 여파로 타자에만 전념했고, 지난해 정규시즌 막바지부터 투타 겸업을 시도해 포스트시즌까지 투구를 이어 갔다. 그 결과 다저스는 2년 연속 월드시리즈 우승을 차지하며 오타니 영입 효과를 톡톡히 누렸다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

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올해도 시즌 초반까지 오타니는 늘 그렇듯 완벽한 시즌을 보내고 있었다. 투수로 14경기에서 8승2패, 85⅔이닝, 95삼진, 평균자책점 1.79를 기록했다. 미국 언론은 개인 5번째 MVP 시즌은 이미 확정이고, 생애 첫 사이영상 도전도 가능하다며 난리였다.

지난 7월 무릎에 이상이 생겨 투구를 중단한 이후 모든 게 망가졌다. 이두근 부상까지 겹쳐 타석에서도 부진이 길어졌다. 마운드 복귀를 시도하는 과정에서 부상이 악화됐다. 그런데도 오타니는 출전할 수 있다고 버티다 9월에 부상자명단에 올랐다.

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부진은 포스트시즌까지 이어졌다. 오타니는 홈런 하나를 치긴 했지만, 8경기에서 타율 1할9푼2리(26타수 5안타), 3타점에 그치며 파괴력을 전혀 보여주지 못했다.

투타 겸업을 이제는 포기하라는 말이 괜히 나오는 것은 아니다.

ESPN은 '오타니는 3년 만에 처음으로 풀타임 투타 겸업 시즌을 치르려 했으나 32살은 29살 때보다 훨씬 어렵다는 사실이 드러났다. 앤드류 프리드먼 다저스 야구운영부문 사장은 역시 오타니의 공격 부진이 다저스의 조기 탈락에 분명 영향을 미쳤다고 인정했다'고 했다.

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다만 다저스가 오타니를 트레이드 시장에 내놓을 가능성은 현재로선 매우 낮다. 여전히 우승 전력을 유지하고 있기 때문. 오타니를 트레이드로 풀었을 때 상대팀은 어떻게 카드를 맞춰줘야 할지도 막막하다.

포브스는 '프리드먼 사장은 오타니의 무릎이나 이두박근 부상 부위에 수술이 필요하지 않다고 했다. 투타 겸업 생산성의 가치를 강조하며 오타니가 다음 시즌에도 투구할 것으로 기대한다고 언급했다. 하지만 다저스가 오타니를 가장 절실히 필요로 했을 때 이미 체력이 바닥난 것처럼 보였다. 한 시즌 내내 오타니가 건강과 생산성을 유지하는 방법을 찾는 게 과제다. 우승이 목표라면 더더욱 그렇다. 오타니의 부상으로 2026년 시즌이 엉망이 되고, 월드시리즈 3연패에 실패한 지금 오타니를 어떻게 관리할 것인가는 다저스의 이번 비시즌 가장 중대한 결정이 될 것'이라고 바라봤다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com