[오피셜] 오타니, 수술 없이 투타겸업 복귀 강행 → 기량회복은 '물음표'

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani (17) reacts after striking out during the first inning against the Milwaukee Brewers in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani watches from the dugout during the ninth inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 오타니 쇼헤이가 2026시즌 여러 부상으로 신음했지만 일단 수술은 면했다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 24일(한국시각) '오타니, 수술은 필요 없다. 내년 투타겸업 복귀가 예상되지만 구체적인 방법은 미지수'라고 보도했다.

다저스는 오타니가 2027시즌 시작 전까지 건강을 완전히 회복할 것으로 기대한다. 다만 그가 내년에도 투타겸업을 정상적으로 수행하려면 어떤 변화를 줘야 할지 여전히 고민하는 단계다.

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오타니는 올해 왼쪽 무릎과 오른쪽 팔 부상을 달고 뛰었다. 후반기에는 아예 투수를 포기, 타자에 전념했다. 하지만 이는 타격 슬럼프를 유발했다. 오타니는 정규리그 막바지 극심한 침체에 빠진 뒤 포스트시즌에서도 부진했다. 다저스는 내셔널리그 챔피언십시리즈에서 밀워키 브루어스에 4패 탈락했다.

오타니는 시즌이 끝난 뒤 수술이 필요하다면 하겠다는 뜻을 나타냈다.

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앤드류 프리드먼 다저스 야구운영사장은 23일 다저스타디움에서 기자회견을 열고 오타니의 부상과 관련해 수술은 필요하지 않다고 발표했다.

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프리드먼 사장은 오타니의 투타겸업 복귀에 대해 "확신한다"고 밝혔다.

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그는 "아직 구체적인 계획을 세우지는 않았다. 타석과 마운드에서 역할을 어떻게 조화롭게 결합할지 고민할 것이다. 정규리그 동안 그가 팀에 최대한 기여할 수 있도록 하면서도 포스트시즌에 최상의 컨디션을 유지할 수 있는 방법을 찾겠다"고 말했다.

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani strikes out as Milwaukee Brewers catcher William Contreras catches the ball during the first inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

오타니는 올 시즌 팀 내 최다인 30홈런을 기록했다. OPS(출루율+장타율) 0.889를 나타냈다. 투수로는 14차례 마운드에 올라 평균자책점 1.79를 기록했다.

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MLB닷컴은 '여름 중반부터 오타니는 부상에 발목을 잡혔다. 32세 오타니는 7월 4일 이후로 마운드에 오르지 않았다. 8월 중순부터는 타격 성적도 급격히 떨어졌다. 공교롭게 이 시기는 그가 다시 투수 복귀를 준비하던 때와 겹친다'고 조명했다.

트리드먼 사장은 "핵심은 언제부터 투타 겸업을 본격적으로 시작할 것인가 이다. 시즌 시작부터 바로 투구를 맡길 것인지, 그렇다면 첫 달 동안 어떻게 관리하고 이후 상황을 어떻게 평가할 것인지 논의해야 한다. 투타 겸업은 엄청난 가치를 지닌다. 이를 효과적으로 수행할 방법을 찾아야 한다"며 투타 겸업을 결코 포기하지 않겠다고 선언했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com