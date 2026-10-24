우리가 끝났다고? → 다저스 사장, 오히려 코웃음 "시끄럽네"

CINCINNATI, OHIO - SEPTEMBER 17: Andrew Friedman, President of the Los Angeles Dodgers, celebrates in the locker room after defeating the Cincinnati Reds to clinch the NL West Division title at Great American Ball Park on September 17, 2026 in Cincinnati, Ohio. Justin Casterline/Getty Images/AFP (Photo by Justin Casterline / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Los Angeles Dodgers President Andrew Friedman celebrates with the team after clinching the playoffs during a baseball game against the Cincinnati Reds on Thursday, Sept. 17, 2026 in Cincinnati. (AP Photo/Tanner Pearson)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스가 월드시리즈 3연패에 실패했다. 다저스 왕조가 끝났다는 목소리가 나오기 시작했다. 앤드류 프리드먼 다저스 야구운영사장은 오히려 웃었다.

다저스는 23일(한국시각) LA 다저스타디움에서 2026시즌 결산 기자회견을 실시했다.

다저스는 올해 내셔널리그 챔피언십시리즈에서 밀워키 브루어스를 맞아 0승 4패 셧아웃 탈락했다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '다저스가 밀워키에 허무하게 탈락한 뒤 다저스 왕저가 저물었다는 평가가 나왔다는 점을 프리드먼도 알았다'고 짚었다.

프리드먼은 오히려 미소를 지었다.

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그는 "환영한다. 우리가 끝났다거나, 전성기가 지났다고 말하는 사람들의 이야기는 그저 시끄러운 소음일 뿐"이라며 도발적으로 당당하게 대응했다.

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MLB닷컴은 '이번 결산 기자회견에서 분명히 드러난 점은 구단 경영진이 이번 시즌 결말에 전혀 만족하지 못하고 있으며 정상에서 다저스가 다시 내려오지 않도록 하는 의지는 여전히 확고하다는 것'이라고 조명했다.

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가장 큰 과제는 투타 겸업 슈퍼스타 오타니 쇼헤이의 부활이다. 오타니는 후반기 내내 부상에 신음했다. 7월 4일 이후로는 투구를 전면 중단했다. 왼쪽 무릎과 오른쪽 팔이 아팠다. 오타니가 투구 재개 프로그램을 시작하자 타격 성적까지 곤두박질쳤다. 오타니는 포스트시즌에 들어와서도 부진했다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 4: Los Angeles Dodgers President of Baseball Operations Andrew Friedman talks with Edwin Diaz #3 prior to the game against the Washington Nationals at Dodger Stadium on September 4, 2026 in Los Angeles, California. Jayne Kamin-Oncea/Getty Images/AFP (Photo by Jayne Kamin-Oncea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

프리드먼 사장은 오타니가 수술을 받을 필요는 없으며 평소와 같은 오프시즌 훈련이 가능하다고 전했다.

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프리드먼은 "오타니는 팀 승리를 위해서라면 무엇이든 하겠다고 말하는 훌륭한 선수다. 그의 말은 진심이다"라고 강조했다.

다만 언제 어떻게 투타 겸업을 재개할 것인지는 논의 대상이다. 부상을 당하면 안 되기 때문이다.

프리드먼은 "핵심은 언제부터 본격적으로 시작하느냐 하는 점이다. 모든 측면에서 매우 신중하게 접근해야 한다. 현재로서는 내다볼 수 있는 범위까지만 계획을 세울 수밖에 없다"고 말을 아꼈다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com