'166.6㎞' WS 최고 스피드 폭발! 그러나 꾸역꾸역 5이닝 3K 1실점, 미즈 승리 요건 획득[WS1]

밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키가 24일(한국시각) 아메리칸 패밀리필드에서 열린 탬파베이 레이스와의 월드시리즈 1차전에 선발등판해 2회를 마친 뒤 포효하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]올시즌 강력한 사이영상 수상 후보인 밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키가 생애 첫 월드시리즈 등판서 호투했다.

미저라우스키는 24일(이하 한국시각) 아메리칸 패밀리필드에서 열린 탬파베이 레이스와의 월드시리즈 1차전에 선발등판해 5이닝 동안 4안타 1볼넷을 내주고 삼진 3개를 속아내며 1실점으로 막아냈다.

포스트시즌 커리어 첫 선발 5이닝을 투구한 그는 이번 가을 3경기에서 13⅓이닝을 던져 평균자책점 2.70을 마크 중이다.

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투구수는 78개였고, 직구 스피드는 최고 103.5마일(166.6㎞), 평균 101.1마일을 찍었다. 103.5마일은 2008년 스탯캐스트가 투구 추적 시스템을 도입한 이후 역대 월드시리즈 최고 스피드다.

그러나 탬파베이 타자들은 미저라우스키의 직구에 24번 방망이를 내밀어 13개를 파울로 걷어내며 괴롭혔다. 탈삼진이 3개 밖에 안되는 이유다.

제이콥 미저라우스키가 투구 후 수비를 하다 어딘가를 가리키고 있다. EPA연합뉴스

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미저라우스키는 1회초 2안타를 맞았지만, 무실점으로 넘겼다.

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선두 얀디 디아즈가 우측으로 날린 비거리 347피트짜리 큼지막한 타구를 우익수 샐 프렐릭이 펜스 앞에서 잡아냈다. 디아즈에 던진 초구 높은 볼이 103.5마일이었다.

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이어 조나단 아란다에게 우전안타, 챈들러 심슨에 좌측 안타를 내줘 1사 1,2루의 위기에 몰렸다. 그러나 정규시즌 42홈런의 거포 주니어 카미네로를 3루수 라인드라이브 아웃으로 잡음과 동시에 스타트를 끊은 2루주자 아란다를 2루에서 더블오프로 처리해 금세 이닝을 끝냈다.

미저라우스키. AP연합뉴스

2회부터는 안정적이었다. 밀워키는 앞서 1회말 3안타로 2득점해 미저라우스키의 어깨를 가볍게 했다.

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리암 힉스를 2루수 땅볼, 조니 델루카를 중견수 뜬공, 빅터 메사 주니어를 헛스윙 삼진으로 각각 제압했다.

3회 역시 삼자범퇴로 막아냈다. 벤 윌리엄스를 1루수 땅볼, 테일러 월스를 루킹 삼진, 디아즈를 2루수 직선타로 각각 처리했다.

그러나 미저라우스키는 4회초 1실점했다. 선두 아란다에 볼넷을 허용한 뒤 1사후 카미네로에 중월 2루타를 맞고 2,3루 위기에 몰렸다. 이 타구는 중견수 개럿 미첼이 타구 판단을 늦게 하는 바람에 뒤로 놓치고 말았다.

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결국 미저라우스키는 힉스를 1루수 땅볼로 처리하면서 3루주자 아란다의 득점을 허용했다.

5회에는 선두 메사에 우전안타를 맞았으나, 벤 윌리엄슨을 3루수 땅볼, 월스를 3루수 파울플라이, 3루를 훔치려던 메사를 도루자로 잡아내며 이닝을 마무리했다. 밀워키는 2-1로 앞선 6회 애브너 우리베로 마운드를 교체했다.

크리스티안 옐리치가 1회말 우중간 3루타를 터뜨리고 있다. EPA연합뉴스

밀워키는 1회말 2점을 선취하며 주도권을 가져왔다.

선두 잭슨 추리오의 우전안타 후 제이크 바우어스가 우익수 플라이로 물러난 뒤 크리스티안 옐리치가 우중간 3루타를 터뜨려 추리오를 홈으로 불러들였다. 이 타구는 탬파베이 중견수 델루카가 몸을 날려 캐치를 시도했는데, 공이 글러브를 맞고 떨어지면서 옆으로 흘러 타자주자가 3루까지 진루했다.

밀워키는 이어 윌리엄 콘틀레라스가 좌전적시타를 날려 2-0으로 앞서 나갔다.

탬파베이 선발 닉 마르티네스는 1회 2실점했으나, 2회부터 5회까지 4이닝을 연속 무실점으로 막아낸 뒤 교체됐다. 5이닝 5안타 5탈삼진 2실점.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com