밀워키 64.3% 잡았다! 미즈 5이닝 1실점 PS 첫 선발승, MIL 3-2 TB[WS]

제이콥 미저라우스키가 2회초 피칭을 마친 뒤 포효하고 있다. AP연합뉴스

잭슨 추리오가 7회말 적시타를 터뜨린 뒤 더그아웃 동료들을 향해 파이팅을 외치고 있다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]'무관의 리그 챔피언들'이 맞붙은 월드시리즈에서 밀워키 브루어스가 첫 판을 잡았다.

밀워키는 24일(이하 한국시각) 아메리칸 패밀리필드에서 열린 탬파베이 레이스와의 월드시리즈 1차전에서 선발투수 제이콥 미저라우스키의 호투와 효과적인 불펜 운영을 앞세워 3대2로 승리했다.

역대 7전4선승제 포스트시즌 시리즈에서 1차전 승리팀이 해당 시리즈를 가져간 것은 199번 중 128번으로 그 확률이 64.3%에 달한다. 2-3-2 포맷 시리즈만 따지면 75번 중 42번으로 56.0%로 다소 줄어든다.

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양 팀간 2차전은 25일 오후 9시 같은 장소에서 열리며, 밀워키는 로간 헨더슨, 탬파베이는 드류 라스무센이 나란히 선발등판한다.

제이콥 미저라우스키가 포스트시즌 시즌 커리어 첫 선발승을 거뒀다. Imagn Images연합뉴스

미저라우스키는 5이닝 동안 4안타 1볼넷을 내주고 삼진 3개를 속아내고 1실점으로 막아내며 생애 첫 포스트시즌 선발승을 따냈다. 또한 포스트시즌 커리어 첫 선발 5이닝을 투구한 그는 이번 가을 3경기에서 13⅓이닝을 던져 평균자책점 2.70을 마크 중이다.

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투구수는 78개였고, 직구 스피드는 최고 103.5마일(166.6㎞), 평균 101.1마일을 찍었다. 1회초 선두 얀디 디아즈에 던진 높은 초구 직구가 시속 103.5마일로 2008년 투구 추적 시스템 도입 후 역대 월드시리즈 최고 스피드를 기록했다.

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그러나 탬파베이 타자들은 미저라우스키의 직구에 24번 방망이를 내밀어 13개를 파울로 걷어내며 괴롭혔다. 탈삼진이 3개 밖에 안되는 이유다. 미저라우스키는 1회말 1사 1,2루서 정규시즌 42홈런의 거포 주니어 카미네로를 3루수 라인드라이브 병살타로 처리하며 무실점으로 넘긴 것이 호투의 발판이 됐다.

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탬파베이 선발 닉 마르티네스는 1회 2실점했으나, 2회부터 5회까지 4이닝을 연속 무실점으로 막아내며 역투했다. 5이닝 5안타 5탈삼진 2실점 패전.

크리스티안 옐리치가 1회말 우중간 3루타를 날리고 있다. Imagn Images연합뉴스

밀워키는 1회말 2점을 선취하며 주도권을 가져왔다.

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선두 잭슨 추리오의 우전안타 후 제이크 바우어스가 우익수 플라이로 물러난 뒤 크리스티안 옐리치가 우중간 3루타를 터뜨려 추리오를 홈으로 불러들였다. 이 타구는 탬파베이 중견수 델루카가 몸을 날려 캐치를 시도했는데, 공이 글러브를 맞고 떨어지면서 옆으로 흘러 타자주자가 3루까지 진루했다.

밀워키는 이어 윌리엄 콘틀레라스가 좌전적시타를 날려 2-0으로 앞서 나갔다.

탬파베이는 0-2로 뒤진 4회 1점을 만회했다. 선두 조나단 아란다가 볼넷으로 출루한 뒤 1사후 카미네로가 중월 2루타를 때려 2,3루 기회를 만들었다. 카미네로의 타구는 밀워키 중견수 개럿 미첼이 판단을 늦게 하는 바람에 뒤로 놓치고 말았다. 이어 리암 힉스가 1루수 땅볼을 쳐 3루주자 아란다를 불러들여 1-2로 따라붙었다.

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탬파베이 3루수 주니어 카미네로가 5회말 우익선상 2루타를 치고 3루를 욕심내는 데이빗 해밀턴을 태그아웃하고 있다. Imagn Images연합뉴스

그러나 소강 상태를 이어가던 밀워키 타선은 7회말 잭슨 추리오의 적시타로 소중한 1점을 추가했다. 쿠퍼 프랫이 볼넷으로 출루해 후속타 때 2루로 진루했고, 추리오가 우전적시타를 때려 3-1로 도망갔다.

밀워키는 6회부터 불펜을 가동해 탬파베이 타선을 꽁꽁 묶었다. 애브너 우리베(1⅓이닝 1안타 무실점, 홀드), 애런 애시비(1⅔이닝 무안타 무실점, 홀드), 이어 9회 등판한 마무리 트레버 메길(1이닝 2안타 무실점, 세이브)이 합계 4이닝을 3안타 무실점으로 틀어막았다.

탬파베이는 9회말 1사후 아란다와 챈들러 심슨의 연속안타와 더블스틸, 대타 호르헤 마테오의 볼넷으로 잡은 만루 찬스서 힉스의 2루수 땅볼로 한 점을 만회했지만, 델루카가 헛스윙 삼진을 당해 그대로 무릎을 꿇었다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com