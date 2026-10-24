"배신당한 기분" 오타니 희소식 속 참담한 다저스 팬덤 → 日매체 "환멸, 정말 최악"

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani watches from the dugout during the ninth inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull)

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani celebrates his three run home during the second inning of game four of the MLB National League Championship Series playoffs at Dodger Stadium in Los Angeles, California, on Thursday, October 15, 2026. Photo by Caroline Brehman/UPI

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[스포츠조선 한동훈 기자] 오타니가 수술을 받지 않아도 된다는 소식이 날아들었지만 다저스 팬들의 기분은 나아지지 않았다.

일본 매체 '풀카운트'는 24일 '오타니 희소식 속에 다저스 팬들은 환멸을 느꼈다. 배신당한 기분, 완전히 달라진 모습, 정말 최악이라며 탄식했다'고 보도했다.

다저스 전문매체 다저스네이션이 SNS 계정에 썰렁한 다저스타디움 전경을 올렸는데 이곳이 팬들의 분풀이 배출구로 전락한 것이다.

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다저스는 월드시리즈 3연패를 울부짖었으나 내셔널리그 챔피언십시리즈에서 4패 셧아웃 탈락했다.

풀카운트는 '다저스네이션이 게시한 영상이 탄식을 자아냈다. 불과 며칠 전까지 열광에 휩싸였던 홈구장은 적막으로 가득했다. 잔디 색깔도 변한 것처럼 보인다'고 묘사했다.

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댓글 민심은 흉흉했다. '어수선하다', '끝나버렸구나', '하늘마저 회색으로 보인다', '구장까지 슬퍼하는 것 같다', '배신당한 기분', '정말 최악이다', '완전히 싸늘해졌다'며 실망 투성이였다.

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같은 날 앤드류 프리드먼 다저스 야구운영사장이 시즌 결산 기자회견을 통해 오타니가 수술은 필요 없다는 낭보를 전했지만 팬들을 달랠 수는 없었다.

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프리드먼 사장은 오타니의 투타겸업 복귀에 대해 "확신한다"고 밝혔다.

그는 "아직 구체적인 계획을 세우지는 않았다. 타석과 마운드에서 역할을 어떻게 조화롭게 결합할지 고민할 것이다. 정규리그 동안 그가 팀에 최대한 기여할 수 있도록 하면서도 포스트시즌에 최상의 컨디션을 유지할 수 있는 방법을 찾겠다"고 말했다.

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Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani walks to the dugout after striking out during the seventh inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull)

Fans watch as Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani walks to the dugout after striking out during the seventh inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

프리드먼은 "핵심은 언제부터 투타 겸업을 본격적으로 시작할 것인가 이다. 시즌 시작부터 바로 투구를 맡길 것인지, 그렇다면 첫 달 동안 어떻게 관리하고 이후 상황을 어떻게 평가할 것인지 논의해야 한다. 투타 겸업은 엄청난 가치를 지닌다. 이를 효과적으로 수행할 방법을 찾아야 한다"며 투타 겸업을 결코 포기하지 않겠다고 선언했다.

오타니는 올 시즌 팀 내 최다인 30홈런을 기록했다. OPS(출루율+장타율) 0.889를 나타냈다. 투수로는 14차례 마운드에 올라 평균자책점 1.79를 기록했다.

여름 중반부터 오타니는 부상에 발목을 잡혔다. 32세 오타니는 7월 4일 이후로 마운드에 오르지 않았다. 8월 중순부터는 타격 성적도 급격히 떨어졌다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com