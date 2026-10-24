허구연 KBO 총재 3연임 가능성 커지나…이종훈 전 회장 불출마 선언

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 잠실야구장 외부 중앙 매표소 문화체육관광부 부스에서 '암표 근절 캠페인'이 펼쳐졌다. 허구연 KBO 총재가 야구팬들에게 핫팩을 전달하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 김민경 기자] 허구연 KBO 총재의 3연임 가능성이 커지고 있다.

KBO 차기 총재 선거 후보로 떠올랐던 이종훈 전 대한야구소프트볼협회장이 23일 KBO 사무국에 불출마 의사를 전달했다. KBO 사무국은 이를 프로야구 10개 구단에 통보한 것으로 알려졌다.

허구연 총재의 임기는 올해 말에 끝난다. 2022년 3월 정지택 전 총재의 중도 사퇴로 제24대 총재로 취임했고, 2023년 11월 연임에 성공했다.

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KBO와 10개 구단은 이달 초 차기 총재 선출 절차를 시작했다. 20일까지 각 구단으로부터 차기 총재 후보 추천을 받았고, 이 전 회장이 수도권 구단의 추천을 받아 허 총재의 대항마로 급부상했다.

11일 인천 SSG랜더스필드에서 2023 신세계 이마트배 전국고교야구대회 걸승전 강릉고와 덕수고의 경기가 열렸다. 경기 전 시구를 하고 있는 대한야구소프트볼협회 이종훈 회장. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.04.11/

하지만 이 전 회장이 불출마를 선언하면서 허 총재가 또 단독 입후보할 가능성이 커졌다.

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KBO 규약에 따르면 총재는 이사회에서 재적이사 4분의 3 이상의 동의를 받아 추천하고, 총회에서 재적회원 4분의 3 이상의 찬성으로 선출한다.

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KBO는 다음주 이사회를 열어 차기 총재 추천 절차를 마무리할 것으로 보인다.

KBO 이미지. 도곡동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.06.09/

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김민경 기자 rina1130@sportschosun.com