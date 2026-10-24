허구연 KBO 총재 3연임 가능성 커지나…이종훈 전 회장 불출마 선언

[스포츠조선 김민경 기자] 허구연 KBO 총재의 3연임 가능성이 커지고 있다.
KBO 차기 총재 선거 후보로 떠올랐던 이종훈 전 대한야구소프트볼협회장이 23일 KBO 사무국에 불출마 의사를 전달했다. KBO 사무국은 이를 프로야구 10개 구단에 통보한 것으로 알려졌다.
허구연 총재의 임기는 올해 말에 끝난다. 2022년 3월 정지택 전 총재의 중도 사퇴로 제24대 총재로 취임했고, 2023년 11월 연임에 성공했다.
KBO와 10개 구단은 이달 초 차기 총재 선출 절차를 시작했다. 20일까지 각 구단으로부터 차기 총재 후보 추천을 받았고, 이 전 회장이 수도권 구단의 추천을 받아 허 총재의 대항마로 급부상했다.
하지만 이 전 회장이 불출마를 선언하면서 허 총재가 또 단독 입후보할 가능성이 커졌다.
KBO 규약에 따르면 총재는 이사회에서 재적이사 4분의 3 이상의 동의를 받아 추천하고, 총회에서 재적회원 4분의 3 이상의 찬성으로 선출한다.
KBO는 다음주 이사회를 열어 차기 총재 추천 절차를 마무리할 것으로 보인다.
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com