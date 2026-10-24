'구단 면담 끝' 롯데 수석코치도 짐 쌌다…김태형 재계약 불발 후폭풍, 코치들도 결정의 시간이다

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 경기를 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

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[스포츠조선 김민경 기자] 롯데 자이언츠 코치진에도 변화의 바람이 불 예정이다.

롯데는 24일 '김태형 감독과 재계약하지 않는다'고 발표했다. 김 감독에게는 23일 먼저 통보했고, 이날 공식화했다.

김태형 감독은 재계약 여부와 상관없이 정규시즌이 끝나고 팀을 떠나 있었다. 마무리 훈련은 진행해야 했기에 강석천 수석코치 주도로 코치진만 남아 선수들을 지도하고 있었다.

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구단의 감독 선임 결단이 늦어지면서 코치들도 곤란할 수밖에 없었다. 김 감독이 물러나고 새로운 감독이 선임되면, 신임 감독 체제로 전환되면서 코치진도 대대적인 변화가 불가피하기 때문.

일단 강석천 수석코치는 전날 김 감독의 재계약 불가 통보를 듣고 구단에 사의를 표명했다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 롯데 김태형 감독이 경기를 지켜보고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

28일 부산 사직야구장에서 열리는 롯데와 키움의 경기. 전준우와 대화를 나누고 있는 롯데 김태형 감독. 부산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.28/

24일 오후 구단 관계자와 면담을 진행했고, 구단은 강 수석코치의 사의를 받아들이기로 했다. 강 수석코치는 바로 짐을 쌌다.

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마무리 훈련은 남은 코치진이 일단 이어 간다. 강 수석코치가 즉각 팀을 떠나면서 다른 코치들도 거취를 두고 고심 중인 것으로 알려졌다. 특히 김태형 감독 주도로 롯데가 영입한 코치들의 고민이 깊을 듯.

롯데는 조만간 새 감독을 선임하겠다는 뜻을 밝혔다. 새 감독 선임과 함께 대대적인 칼 바람이 불 전망이다.

28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 롯데가 삼성에 6대 3으로 승리했다. 경기 종료 후 선수들과 하이파이브를 나누고 있는 김태형 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.28/

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김민경 기자 rina1130@sportschosun.com