옐리치 1734경기만에 월드시리즈 출전 감격! 강민호 손아섭은 KS 뛰었는데 1913경기 전준우는 언제?

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 전준우가 타격을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

밀워키 브루어스의 크리스티안 옐리치가 탬파베이와의 월드시리즈 1차전 1회말 1타점 우중간 3루타를 치고 있다. EPA 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]밀워키 브루어스의 크리스티안 옐리치는 메이저리그에서 14년 동안 1734경기를 뛴 베테랑이다. 하지만 올해야 드디어 월드시리즈 무대를 밟았다. 현역 선수 중 최다 경기 월드시리즈 무출전 6위였던 옐리치는 드디어 불명예스런 순위에서 벗어났다.

메이저리그 현역 선수 중 가장 많은 경기에 나서고도 월드시리즈 무대를 밟지 못한 선수들을 보면 1위는 앤드류 맥커친(2299경기)이고 그 뒤를 폴 골드슈미트(2179경기), 놀란 아레나도(1939경기) 마이크 트라웃(1790경기), 에우헤니오 수아레즈(1755경기)가 뒤이어 있다.

역대 월드시리즈에 출전하지 못한 선수 중 통산 최다 경기에 출전한 선수 톱3는 라파엘 팔메이로(2831경기), 켄 그리피 주니어(2671경기), 스즈키 이치로(2653경기)다.

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옐리치는 24일(한국시각) 열린 탬파베이 레이스와의 월드시리즈 1차전서 3번-지명타자로 선발출전해 1회말 1사 1루서 결승 1타점 우중간 3루타를 때리면서 4타수 1안타 1타점 1득점으로 팀의 3대2, 1차전 승리를 이끌었다.

2024 KBO 한국시리즈 미디어데이가 20일 광주 라마다플라자에서 열렸다. 삼성 강민호가 인터뷰를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.10.20/

31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 5차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 손아섭이 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.31/

한국에도 많은 경기에 출전했지만 한국시리즈를 밟지 못한 선수들이 있다. 현역 선수 중 전준우가 롯데 자이언츠와 아쉬운 역사를 함께 하고 있다. 전준우는 2008년에 입단해 올시즌까지 1913경기에 출전했으나 아직 한번도 한국시리즈 무대를 밟지 못했다. 유강남도 LG 트윈스와 롯데에서 1371경기를 뛰었지만 한국시리즈를 뛰지 못했다. 하필 그가 FA로 롯데로 이적한 2023년에 친정 LG는 한국시리즈 우승을 차지했다.

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강민호는 롯데와 삼성에서 2369경기를 뛰고서야 2024년 한국시리즈 무대를 밟았고, 손아섭도 롯데와 NC에서는 한국시리즈에 가지 못하다가 지난해 시즌 중 한화로 이적한 뒤 한국시리즈에서 뛸 수 있었다. 2169경기를 뛰고서야 밟은 최고의 무대였다.

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한국시리즈를 밟지 못하고 은퇴한 선수 중 최다 경기 출전 선수는 이대호다. 2022년 은퇴할 때까지 롯데에서만 1971경기를 뛰었지만 한국시리즈에 오르지 못했다. 일본 소프트뱅크시절 재팬시리즈 우승 경험은 있다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com