'뜻밖의 난조' 왜 KIA 믿음 그대론가, 삼성 봉쇄 맡긴다…"신경 안 쓰겠다"

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 7회 마운드에 오른 KIA 곽도규. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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[스포츠조선 김민경 기자] "신경 쓰지 않겠다."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 좌완 필승조 곽도규를 향한 변함없는 믿음을 보여줬다. 강한 좌타자 라인을 자랑하는 삼성 라이온즈 타선을 봉쇄하는 데 꼭 필요한 선수라고 다시 한번 강조했다.

곽도규는 LG 트윈스와 준플레이오프에서 벤치의 믿음에 보답하지 못했다. 2경기에 등판해 2타자를 상대하면서 1안타, 1볼넷을 기록했다. 지난 17일 1차전에서 박해민에게 안타, 18일 2차전에서 오지환에게 볼넷을 허용했다.

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정규시즌 막바지로 갈수록 페이스가 떨어지긴 했다. 팔꿈치 수술을 받고 복귀한 첫 시즌이라 이해가 가는 대목. 9월 이후 18경기에서 13⅓이닝, 평균자책점 4.05를 기록했다.

이 감독은 정규시즌 곽도규가 컨디션이 가장 좋을 때는 마무리감으로도 고려했다. 좌타자만큼이나 우타자도 잘 묶을 수 있다는 확신이 필요할 때 내전근을 다쳐 마무리 중책까지 맡기진 못했다.

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곽도규는 KBO 통산 좌타자 상대 피안타율 2할6리, 우타자 상대 피안타율 2할6푼2리를 기록했다. 올 시즌은 데이터 차이가 크진 않았다. 좌타자 피안타율 2할4푼, 우타자 피안타율 2할4푼4리를 기록했다.

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17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 투구하고 있는 KIA 곽도규. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 7회 마운드에 오른 KIA 곽도규. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

이 감독은 LG와 준플레이오프에서 곽도규가 흔들린 것과 관련해 "박해민이 잘 치는 것 같다. (곽)도규가 싸움은 잘한 것 같은데, 워낙 (박해민의) 컨디션이 좋아 좋은 콘택트로 안타를 만드는 듯하다"며 상대가 잘한 것이라고 다독였다.

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이 감독은 이어 "도규가 왼쪽 상대로 잘 던졌다. 신경 쓰지 않는다. 박해민에게는 웬만하면 안 붙이고 다른 좌타자일 때 붙일까 생각 중"이라고 덧붙였다.

박해민이 아닌 다른 좌타자와 승부에서는 곽도규가 여전히 경쟁력이 있다는 믿음이 깔린 답변이었다.

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이 감독은 2위 삼성 라이온즈와 플레이오프가 성사되자 좌완 이의리와 곽도규의 쓰임이 커질 것으로 내다봤다.

곽도규는 올해 삼성전 1⅔이닝 2실점에 그쳤는데, 김성윤에게 허용한 홈런 하나가 컸다. 그 홈런이 올해 삼성에 내준 유일한 안타다. 최형우 디아즈 구자욱 모두 곽도규에게 안타를 뺏는 데 애를 먹었다.

KIA는 25일 대구에서 삼성과 플레이오프 1차전을 치른다. 에이스 제임스 네일이 선발 등판을 준비하는 가운데 곽도규를 비롯해 이의리 전상현 조상우 성영탁 등 필승조 전원이 언제든 출격할 준비를 마쳤다.

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12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 7회 마운드에 오른 KIA 곽도규. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com