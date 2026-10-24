"오타니 트레이드 해!"→"무슨 황당무개한 소리냐?"...40년 베테랑 기자의 '투타 겸업 포기' 주장에 난리난 미국

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 지난 14일(한국시각) 밀워키 브루어스와의 NLCS 3차전을 앞두고 다저스타디움 프레스룸에서 인터뷰를 하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 월드시리즈 진출 실패의 책임을 오타니 쇼헤이에 돌리고, 투타 겸업을 포기해야 하며 심지어 트레이드를 해야 한다는 주장을 펼친 현지 저명 기자가 비난을 받고 있다.

미 서부 최대 매체 LA 타임스는 지난 22일(이하 한국시각) '그만하면 됐다. 다저스는 오타니 쇼헤이가 더 이상 투구를 하지 못하도록 해야 한다(Enough is enough. The Dodgers must stop letting Shohei Ohtani pitch)'는 제목의 사설을 게재했다.

LA 타임스에서 40년째 몸담고 있는 빌 플라슈케 기자가 썼다.

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LA 타임스가 오타니 쇼헤이가 투수를 그만둬야 한다는 내용의 사설을 게재했다. 사진=LA 타임스 인터넷판 캡처

그는 '올시즌은 오타니가 더 이상 전업 타자이자 전업 투수로서의 역할을 병행할 수 없다는 증거를 제시했다. 다저스는 이러한 현실을 직시하고 팀 뿐만 아니라 장기적인 미래를 위해 최선의 결정을 내려야 한다'며 '문제는 피칭이다. 피칭이 그를 망가뜨리고 있다. 그를 지치게 만들고 있다. 이제는 정말 그만할 때가 됐다'고 주장했다.

올시즌 3년 만에 투타 겸업으로 시즌을 맞은 오타니는 2021년 이후 최소인 30홈런을 쳤고, 투수로는 14경기에서 85⅔이닝을 던져 평균자책점 1.79을 마크하고 7월 초 피칭을 중단했다. bWAR 6.5는 2021년 이후 최저치다.

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6월 초 왼 무릎 통증이 발생해 피칭에 영향을 주기 시작했고, 7월 4일 샌디에이고 파드리스전을 끝으로 로테이션에서 제외돼 투수로는 한 달간 휴식을 취하다 8월 9일 피칭 재활을 본격적으로 벌이다 오른팔 이두근 통증까지 도져 결국 타격도 부진에 빠지고 말았다.

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오타니는 다저스 이적 후 처음으로 부상자 명단에 올라 15일간 휴식을 취하기도 했지만, 포스트시즌서도 컨디션을 회복하지 못했다. 포스트시즌 8경기에서 타율 0.192를 치는데 그쳤다.

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심지어 플라슈케 기자는 '그를 마운드에서 완전히 내려오게 해야 한다. 만약 그가 이런 해로운 연기(detrimental charade)를 계속 하겠다고 고집한다면, 다저스 구단은 그를 트레이드하는 걸 적극 검토해야 한다'고 주장했다.

트레이드 얘기까지 꺼낸 것이다. 다저스 소식을 전하는 매체들과 다저스 팬들이 혀를 차는 결정적 대목이다. 오타니 트레이드는 지금까지 나온 주장 가운데 가장 터무니없다는 평가가 이어지고 있다.

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오타니는 8월 28일(한국시각) 불펜피칭을 끝으로 올시즌 공을 완전히 놓았다. AP연합뉴스

오타니 쇼헤이가는 8월 중순 이두근 통증이 발생하면서 타격도 부진에 빠졌다. AP연합뉴스

그러자 또 다른 유력 매체 FOX스포츠가 강하게 반박했다. 이 매체는 24일 'LA 타임스 스포츠기자가 다저스의 월드시리즈 진출 실패 이후 오타니 쇼헤이에 관해 황당무개한(unhinged) 견해를 내놓았다'는 제목의 기사를 게재하며 플라슈케 기자를 비난했다.

이 매체는 '오타니가 다저스에 제공하는 가치는 그라운드 안팎에서 광범위하게 작용하기 때문에 플라슈케 기자가 말도 안되는 소리를 하고 있다'고 지적했다.

기사를 쓴 이안 밀러 기자는 '이제 우리는 합리적인 사고의 영역을 완전히 벗어나, 기괴한 행위 예술이나 어그로의 세계로 들어선 것 같다. 아니면 그런 종류의 뭔가일 것이다. 부디 그랬으면 좋겠다'는 비아냥으로 깎아내렸다.

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오타니 쇼헤이가 지난 16일(한국시각) 밀워키와의 NLCS 4차전서 2회말 우중간 3점홈런을 터뜨린 뒤 포효하고 있다. Imagn Images연합뉴스

오타니는 2023년 12월 10년 7억달러에 FA 계약을 했다. 연평균 7000만달러의 연봉을 받는다. 그러나 전체 연봉의 97%는 계약기간이 끝난 뒤 10년에 걸쳐 나눠받기로 했다. 구단의 재정적 부담을 덜어주려 한 지급유예 조항으로 오타니가 먼저 제안한 조건이다. 이를 감안한 총액의 현가(present value)는 4억6081만달러다.

게다가 다저스는 오타니 영입 후 야구장 마케팅과 스폰서십 등으로 연간 수억달러에 이르는 '가외 수입'을 올리고 있다. ESPN 제프 파산 기자에 따르면 다저스는 관광객, 상품 판매, 스폰서십 등 오타니 효과에 힘입어 작년 메이저리그 역사상 최초로 한 해 매출 10억달러를 돌파한 구단이 됐다.

2년 연속 월드시리즈 우승의 주역이자 구단 가치를 기하급수적으로 상승시킨 슈퍼스타를 트레이드라하는 게 말이 되느냐는 것이다.

밀러 기자는 '플라슈케는 평소에도 진지함과는 거리가 먼 인물이지만, 이번 일은 그가 과연 제대로 된 신문에서 계속 야구 관련 기사를 쓸 자격이 있는지 심각하게 의문을 제기하게 만든다'며 'LA 타임스는 그에게 그가 진정으로 열정을 느끼는 분야, 즉 좌파 정치에만 집중하라고 권고해야 할 것이다. 분명 그는 두 가지를 모두 병행하려다 스스로는 물론 신문의 위상까지 깎아 먹고 있으며, 이제 양측은 이 문제에 대해 매우 진지한 대화를 나눠야 할 시점'이라고 직격했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com