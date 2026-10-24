롯데 감독, KIA·삼성·KT서 빼오나 → 이것도 아니면 도대체 왜? 야구계 전체가 궁금한 미스터리

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 패한 롯데 선수들이 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. KT가 롯데에 승리했다. 경기 종료 후 팬들에게 인사하는 롯데 선수들. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 새 감독을 뽑는 데 의아한 행보를 나타냈다. 무성한 소문 속에 온갖 추측과 잡음이 난무한다.

이례적이다. 롯데가 왜 이렇게 시간을 끄는지 야구계 전체가 궁금해 한다. 12일 정규시즌 최종전을 마치고 2주 가까이 경과한 24일이 돼서야 '김태형 감독 재계약 불가' 결정을 내렸다. 신속하게 움직인 한화 이글스와 비교된다. 한화는 시즌 종료 바로 다음 날인 13일에 류지현 감독 영입을 발표했다.

롯데 구단은 25일 현재 "차기 감독 선임 절차가 진행 중이며, 결정되는 대로 발표할 예정"이라는 입장이다. 지난 13일 부터 같은 말만 반복 중이다.

Advertisement

롯데가 진짜로 합리적이고 순조로운 의사 결정 단계에 있다면, 가능한 경우의 수는 하나다.

현재 포스트시즌이 한창인 KIA 타이거즈나 삼성 라이온즈 또는 KT 위즈 소속 지도자를 염두에 두고 있다면 납득이 간다.

Advertisement

감독 영전은 축하할 일이다. 다만 원 소속팀 분위기를 어수선하게 만들 수 있다. 해당 팀이 시리즈를 마칠 때까지 기다려주는 게 관례다.

Advertisement

하지만 팬들 그리고 계약에 직접적으로 연관된 관계자들, 하마평에 오른 야구인들을 배려한다면 사전 조율을 거쳐 미리 발표하기도 한다. KT 위즈가 2018년 이강철 감독을 영입했을 때 그랬다. 이 감독의 당시 소속팀 두산 베어스는 한국시리즈를 앞둔 시점이었다. KT는 정중하게 두산에 양해를 구했다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 패한 롯데 선수들이 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

Advertisement

이것도 아니라면 물음표 투성이다. KIA 삼성 KT 소속 인사가 아님에도 불구하고 여태 결정을 못했다면 시스템 문제다. 롯데는 이미 9월 무렵 포스트시즌 탈락을 기정 사실로 받아들였다. 차기 감독 후보군에 대한 평가는 진작 끝났어야 마땅하다. 롯데에 어떤 리더십이 필요한지, 그런 리더십을 갖춘 지도자가 누구인지, 그 지도자를 어떻게 영입해야 하는지 정량적 정성적 검증 역량이 부족하다는 말 밖에 안 된다.

정황상 이제는 발표만 남았다. 롯데는 토요일인 24일에 '김태형 탈락'을 공식화했다. 결정이 다 됐다는 뜻이다. 주말은 넘어가고 월요일인 26일 공개를 해야 하지만 플레이오프 경기일이다. 이것저것 다 따지면 27일이 유력하다.

Advertisement

물론 야구단 '롯데 자이언츠'는 최종 결정권자가 아니다. 모그룹 최고위층의 그린라이트만 기다릴 뿐이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com