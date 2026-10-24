키움 차세대 에이스, 무릎 인대 부상 '날벼락'…보조기 착용, 회복까지 2개월 소요→마무리 캠프 불발·스캠 합류가 관건

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 3회말 2사 만루 박준현이 세베리노에 2타점 적시타를 내주며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 3회말 2사 만루 위기를 맞은 박준현이 마운드에 오른 노병오 투수코치와 이야기를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈의 차세대 마운드를 이끌 우완 영건 박준현(21)이 비시즌 훈련 도중 불의의 무릎 부상을 당했다.

키움은 "투수 박준현이 지난 20일 고양 국가대표 야구훈련장에서 스트레칭 훈련을 소화하던 도중 왼쪽 무릎에 불편함을 느꼈다"라며 "정확한 상태 확인을 위해 복수 의료기관에서 교차 검진을 진행했다"라고 공식 발표했다.

검진 결과는 인대 손상이었다. 구단은 "정밀 검진 결과 박준현은 왼쪽 무릎 내측측부인대(MCL) 미세 손상 소견을 받았다"라며 "현재 무릎 보호를 위해 보조기를 착용한 상태이며, 완벽한 회복까지는 약 2개월이 소요될 것으로 예상된다"라고 전했다.

Advertisement

박준현은 2026시즌 정규리그가 끝난 뒤 고양 2군 훈련장에 합류해 차기 시즌 준비를 위한 기초 체력 훈련을 이어가고 있었다. 하지만 본격적인 기술 훈련도 아닌 가벼운 워밍업 스트레칭 도중 무릎 인대에 무리가 가면서 전력에서 이탈하게 됐다.

무릎 내측측부인대는 투수의 체중 이동과 하체 밸런스를 지탱하는 핵심 부위다. 다행히 파열이 아닌 '미세 손상' 판정을 받아 수술대에는 오르지 않게 됐지만, 관절 보호와 인대 접합을 위해 당분간 보조기를 착용한 채 안정을 취해야 한다.

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 2회말 박준현이 세베리노에 중월 선제 솔로홈런을 허용한 후 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 선발투수 박준현이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

Advertisement

이번 부상으로 박준현의 가을 훈련 계획은 차질이 불가피해졌다. 10월 말부터 시작되는 팀의 마무리 훈련(마무리 캠프) 참가는 취소될 수밖에 없는 상황이다.

Advertisement

그나마 불행중 다행인 것은 비시즌 중 2개월이라 12월말까지 인대 회복을 마치고 순조롭게 보강 운동에 돌입한다면, 2027년 1월 말 시작되는 1군 스프링캠프 정상 합류는 충분히 노려볼 수 있다는 점이다.

Advertisement

박준현은 150㎞를 넘나드는 묵직한 패스트볼과 공격적인 투구로 키움 코칭스태프와 팬들의 기대를 한 몸에 받고 있는 핵심 선발 자원이다. 2026시즌 한 경기 10탈삼진을 솎아내는 등 잠재력을 터뜨리며 향후 영웅 마운드를 지탱할 든든한 차세대 둥으로 자리매김했다.

특히 키움은 2027시즌 토종 에이스 안우진의 복귀와 함께 전체 1순위 특급 루키 하현승의 가세 등 강력한 선발진 재건을 꿈꾸고 있다. 그 청사진 속에서 박준현은 안우진-외국인 투수와 함께 로테이션의 한 축을 책임져야 할 필수 전력이다.

Advertisement

뜻밖의 암초를 만난 박준현이 겨울 동안 충실한 재활을 거쳐 건강한 모습으로 스프링캠프 마운드에 설 수 있을지 관심이 쏠린다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 박준현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

고재완 기자 star77@sportschosun.com