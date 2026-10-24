정민태 前삼성 투수코치, 투수 혹사 일침?…"무리하게 등판할 때 걱정스러웠는데, 너무 아쉬워"

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 김재윤. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

사진=정민태 인스타그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] "올 시즌 무리하게 등판하는 것이 걱정스러웠는데, 결국 큰 경기 앞두고… 너무 아쉽다."

KBO리그 역사상 유일무이한 '포스트시즌 10승'의 전설이자 전 삼성 라이온즈 투수코치였던 정민태(56)가 친정팀 제자의 안타까운 부상 낙마 소식에 깊은 한숨을 내쉬었다. 정규시즌 내내 팀을 위해 쉼 없이 마운드에 올랐던 '구원왕'의 헌신이, 가을야구의 가장 높은 무대를 불과 하루 앞두고 잔인한 부메랑으로 돌아왔다.

정민태 전 코치는 24일 자신의 인스타그램에 사실상 가을야구에서 뛸 수 없게 된 제외된 김재윤의 부상 소식을 공유하며 안타까운 심경을 드러냈다. 그는 "올 시즌 무리하게 등판하는 것이 걱정스러웠는데 결국 큰 경기 앞두고 너무 아쉽다"라고 탄식했다. 현재는 이 글이 삭제된 상태다.

Advertisement

화려한 현역 시절 누구보다 가을 단기전 마운드의 생리를 잘 알고, 지도자로서 투수들의 혹사와 피로도를 가까이서 지켜봐 온 '빅게임 피쳐'였기에 그의 짧은 한마디에는 묵직한 안타까움과 뼈아픈 진심이 함께 담겨 있었다.

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA 타이거즈와의 플레이오프 1차전을 앞둔 삼성 더그아웃에 그야말로 초대형 날벼락이 떨어졌다. 팀의 뒷문을 철벽처럼 지켜내며 올 시즌 세이브 1위(35세이브)에 올랐던 마무리 투수 김재윤이 전력에서 이탈한 것이다.

Advertisement

삼성은 24일 "김재윤 선수의 MRI 정밀 검진 결과, 우측 전거근의 근육 및 근막 손상이 확인됐다"라고 공식 발표했다. 이어 "검진 소견에 따르면 근막을 따라 출혈이 발생했으며 손상 정도는 그레이드1 등급에 해당한다"라며 "약 2주간의 정밀 치료와 절대적인 휴식이 필요한 상황"이라고 설명했다.

Advertisement

전거근은 갈비뼈와 어깨뼈 사이를 연결하는 근육으로, 투수가 공을 던질 때 상체 회전과 팔을 끌어올리는 동작에서 결정적인 역할을 수행하는 핵심 부위다.

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 김재윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 10회 투구를 마친 삼성 김재윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

Advertisement

비록 손상 정도가 가장 가벼운 그레이드1 등급이라 하더라도 근막 출혈이 동반된 만큼 당장 공을 쥐는 것 자체가 불가능하다. 2주간의 치료와 휴식이 끝나더라도 다시 하프피칭과 불펜피칭을 거쳐 경기 감각을 끌어올려야 하는 점을 감안할 때, 김재윤의 2026년 가을야구는 플레이오프는 물론 한국시리즈에 진출하더라도 출전이 불확실해졌다.

김재윤의 부상 소식이 전해지자마자 정민태 전 코치는 SNS를 통해 제자를 향한 애틋한 마음을 숨기지 않았다.

Advertisement

1992년 태평양 돌핀스에서 데뷔해 현대 유니콘스의 왕조 전성기를 이끌었던 정민태는 정민철, 구대성과 함께 1990년대를 호령한 최고의 우완 정통파 에이스였다. 특히 큰 경기에 유독 강해 KBO리그 역사상 유일하게 포스트시즌 통산 10승(10승 1패 평균자책점 2.11)의 위업을 달성한 '가을야구의 상징'이다.

현역 은퇴 후 서울 히어로즈(현 키움), 롯데 자이언츠, 한화 이글스를 거쳐 지난 2024년 삼성 라이온즈 1군 투수코치를 역임하며 사자 군단 투수진을 직접 지도했던 지도자이기도 하다.

'김재윤 없는 뒷문'이 가져올 연쇄 파장은 상상 이상이다. 9회를 전담하던 확고한 수호신이 사라지면서 기존의 필승조와 추격조의 보직이 연쇄 이동하게 되고, 이로 인해 경기 중후반을 버텨줄 불펜의 허리 라인이 급격히 헐거워지는 '도미노 약화' 현상을 피하기 어렵게 됐다.

Advertisement

정규시즌 2위를 달리며 야심 차게 가을 축제를 준비했던 사자 군단. 가장 믿었던 수호신을 부상으로 잃은 삼성이, 가을야구 첫날부터 마주한 이 가혹한 시련을 어떻게 극복해 낼까.

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 9회말 무사 만루 위기를 실점 없이 넘긴 삼성 마무리 김재윤을 연호하는 섬성 야구팬들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

고재완 기자 star77@sportschosun.com