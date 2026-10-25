포는 반만 돌아왔는데 불펜은 차상마가 빠졌다, 삼성, 1차전에 모든 걸 걸어야 하는 이유

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 9회말 무사 만루 위기를 실점 없이 넘긴 삼성 마무리 김재윤을 연호하는 섬성 야구팬들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

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[스포츠조선 정현석 기자]플레이오프 개막을 앞둔 삼성 라이온즈 덕아웃 분위기가 무겁다.

25일 오후 2시 대구 라이온즈파크에서 개막하는 플레이오프 하루 전 구원왕 김재윤이 부상으로 이탈했다. 좌완 백정현 이승현에 이은 세번째 불펜 연쇄 타격.

타선의 핵 구자욱이 극적으로 엔트리에 합류했지만, 수비가 불가능한 반쪽짜리다. 현실적으로 '지명타자' 자리가 겹치는 최형우와 나란히 뛰기는 쉽지 않은 상황. 포는 반쪽만 돌아왔는데, 불펜 차,상,마가 우르르 빠진 형국이다.

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9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기.4회 마운드에 오른 삼성 백정현. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

삼성의 가을야구 구상은 마운드 부상 악재 속 시작부터 크게 휘청거리고 있다.

마운드의 허리를 책임져야 할 좌완 이승현(허리)과 백정현(광배근)이 부상으로 엔트리 합류가 무산된 데 이어, 뒷문을 든든하게 지켜주던 마무리 투수 김재윤마저 우측 전거근 손상(그레이드 1)으로 2주 휴식 소견을 받았다. 사실상 포스트시즌 출전이 불가능해진 구원왕 김재윤의 이탈은 결정타다.

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경기 후반을 지탱해 줄 투수 3명이 동시에 사라지면서 삼성 불펜진은 심각한 과부하와 불확실성을 안게 됐다.

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4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회초 무사 1루 삼성 이승현이 두산 양의지에 2점홈런을 내주며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.04/

타선 역시 완벽한 전력을 갖추지 못했다.

햄스트링 부상에서 돌아온 캡틴 구자욱의 복귀는 가뭄의 단비지만, 현실은 딜레마다.

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주루와 타격은 가능하나 외야 수비 소화는 여전히 불가능한 상태. 문제는 구자욱이 지명타자로 출전할 경우, 베테랑 최형우와의 포지션 중복이 발생한다는 점이다.

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최형우가 외야 수비를 자청해 시즌 후 외야 수비 훈련을 해왔지만, 단기전 수비 리스크와 체력 부담을 감수해야 한다.

현실적으로 수비가 중요한 단기전에서 두 핵심 타자를 동시에 풀타임으로 100% 활용하기는 쉽지 않다. 누군가는 수비 부담을 안거나, 경기 후반 대타 카드로 돌려야 하는 '반쪽짜리' 라인업 운용이 불가피하다.

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 5회말 2사 2,3루 삼성 류지혁 내야 안타 때 득점한 최형우, 구자욱이 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

플레이오프에 직행해 기다리는 입장이던 삼성은 오히려 쫓기는 입장이 됐다.

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KIA의 상승세가 거침이 없는데다 LG 트윈스와의 준플레이오프를 3연승으로 쾌속 통과하면서 체력 소모도 최소화했다. KIA는 주축 선수 부상 없이 완전전력으로 삼성과 맞붙는다.

졸지에 배수의 진을 치게 된 삼성. 플레이오프 1차전이 더욱 중요해졌다.

장기전으로 흐를수록 불펜 뎁스에서 불리한 삼성 입장에서 1차전 승패는 시리즈 전체의 분수령이다.

만약 1차전을 쉽게 내줄 경우, 주축 선수들의 부상 공백과 맞물려 팀 전체에 심리적 불안감과 패배의식이 급속도로 확산될 위험이 크다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기 지켜보는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

반면, 1차전을 잡는다면 분위기는 180도 달라질 수 있다. '해볼 만 하다"는 자신감과 집단 희망이 상승 반등을 만들어 낼 수 있다. 1차전을 거치면서 살아날 타격감까지 단기전 분위기를 가속화할 수 있다. KIA 제임스 네일과 1차전에서 맞붙을 삼성 선발 크리스 페덱의 어깨가 무겁다.

벼랑 끝에 선 삼성 라이온즈. 최악의 상황 속 박진만 감독의 절묘한 용병술이 '이판사판'으로 임할 선수단의 오기와 맞물려 극적인 반전 드라마를 만들어낼 수 있을까.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com