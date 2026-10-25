"제가 감히 어떻게…" 결론은 공존 불가? 기류 바뀐 플랜A, 플랜B 넘어 깜짝 '플랜 C' 가동되나

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 최형우가 타격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

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[스포츠조선 정현석 기자]기류가 바뀐걸까.

회심의 가을야구 '최형우 좌익수' 카드, 어쩌면 못 볼 지도 모르겠다.

플레이오프 개막을 앞둔 삼성 라이온즈의 딜레마가 깊어지고 있다.

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이승현 백정현 좌완 듀오에 이어 '수호신' 김재윤까지 이탈하며 불펜진이 크게 약화된 가운데 타선 화력을 극대화 할 '최형우 좌익수-구자욱 DH' 공존 카드가 사실상 수면 아래로 가라앉는 분위기다.

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 삼성의 경기. 좌익수 선발 출전한 삼성 최형우. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.17/

당초 햄스트링 부상에서 돌아온 '캡틴' 구자욱이 수비를 소화하지 못하면서, 베테랑 최형우가 좌익수로 나서는 방안이 검토됐다. 실제 최형우는 지난 12일 KT 위즈와의 정규시즌 마지막 경기에서 134일 만에 좌익수로 선발 출전했다. 시즌을 마친 뒤에도 꾸준하게 수비 훈련을 하며 플랜A에 대비해왔다.

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하지만 플레이오프가 임박할 수록 가능성은 줄어드는 분위기다.

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최형우는 플레이오프를 앞두고 가진 방송 인터뷰에서 좌익수 출전 가능성에 대해 선을 긋고 나섰다. 그는 "연습은 하고 있지만, 제가 봤을 때 그렇게 중용될 것 같지는 않다"며 "다들 아시다시피 포스트시즌은 단기전인데 제가 감히 어떻게 수비를 나가겠나"며 단기전 수비 부담을 솔직하게 털어놓았다. 이어 "처음에는 감독님께서 '편한 거라도 잡고 편하게 하라'고 주문하셨는데, 지금은 감독님도 그렇고 저도 그렇고 '굳이 제가 나가야 할 필요가 있나'하는 생각이 들어서 요즘은 이야기 안 하고 있다"고 변화된 분위기를 설명했다.

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박진만 감독 역시 "라인업을 작성하기 전까지 상황을 살펴보겠다"며 말을 아꼈지만, 단기전 '수비 중요성'을 누구보다 잘 알고 있는 사령탑.

팽팽한 흐름 속 아쉬운 수비 하나로 흐름을 내주는 상황은 반드시 피해야 하기 때문이다. 최형우는 생각보다 안정적 외야수지만, 범위가 넓은 외야수는 아니다. 외야 수비는 최후의 보루다. 자칫 수비 하나가 투수와 선수단 전체에 영향을 미칠 수 있다.

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결국 '구자욱과 최형우의 동시 선발 출전'이라는 최상의 공격형 플랜A는 현실의 벽에 막혔다.

결국 최형우가 지명타자로 선발 출전하고, 구자욱이 경기 후반 승부처를 기약하는 플랜B가 유력해졌다.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 구자욱이 몸을 풀고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16ㅁ

또 다른 의외의 변칙 투입 가능성도 있다.

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시선은 상대 선발 제임스 네일 상대 데이터에 쏠린다.

올 시즌 네일을 상대로 구자욱은 11타수 3안타(타율 0.273) 3타점을 기록했다. 20여일 공백에도 불구, 청백전 2경기에서 3안타를 치며 최근에도 좋은 타격흐름을 선보이고 있다.

반면, 최형우는 9타수 1안타(타율 0.111) 1볼넷 1타점으로 다소 고전했다.

이러한 상대 전적과 두 선수의 활용폭 강화를 고려해 삼성 벤치가 깜짝 '플랜 C'를 가동할 가능성도 완전히 배제할 수는 없다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 박진만 감독이 득점한 구자욱을 반기고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

초반 기선제압을 위해 네일에 상대 성적이 나았던 구자욱을 지명타자로 선발 출전시키고, 최형우를 경기 후반 승부처나 상대 불펜이 가동되는 시점에 '특급 대타'로 대기시키는 파격적인 운용이다. 경기 상황에 따라 최형우가 대타로 출전한 뒤 경기 중·후반 좌익수 수비에 나설 가능성도 있다. 최형우가 처음부터 지명타자로 나서면 수비가 불가능한 구자욱은 중요한 순간 대타로 딱 한 타석만 설 수 있다. 다만, 문제는 구자욱이 전력질주가 불가능하다는 점. 병살타 위험이 높아지는데다, 2루타 등 중장거리가 많은 유형의 타자라는 점에서 주루 손해를 볼 수 있다.

정규시즌 2위로 플레이오프에 직행해 기다리는 팀임에도 불리한 평가 속에 시리즈를 시작하는 삼성 라이온즈. 벤치 용병술과 선수단이 똘똘 뭉쳐 1차전을 잡는다면 앞이 답답해 보이는 착시 상황은 급반전 될 수 있다. 구자욱과 최형우 활용법이 시리즈 전체 화두로 떠오르고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com