'오타니 리스크' 다저스, 스쿠벌 재계약 올인? "직장폐쇄 전에 잡아라!", 슈퍼에이전트 세일즈 나섰다

LA 다저스 태릭 스쿠벌이 투수 최초 4억달러 계약을 맺을 수 있을지 노사단체 협상과 관련해 관심이 높아지고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]역대 FA 투수 최대어로 평가받는 태릭 스쿠벌의 에이전트 스캇 보라스가 마침내 입을 열었다.

보라스는 현 노사단체협약(CBA)이 종료되는 12월 2일(이하 한국시각) 이전 스쿠벌과 계약해야 유리하다는 입장을 나타냈다.

보라스는 지난 23일(한국시각) 디 애슬레틱과의 인터뷰에서 "많은 구단 입장에서 볼 때, 새로운 CBA가 체결된 이후보다는 지금 선수들과 계약하는 것이 분명히 더 유리하다"며 "지금은 구단들이 원하는 대로 움직일 수 있는 자유가 더 크기 때문이다. 나중에 상황에 맞춰 대응할 수도 있겠지만, 지금이라야 원하는 인재를 확보할 수 있고 자신들이 원하는 바를 이룰 수 있다"고 밝혔다.

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역대 투수 최초로 4억달러 이상의 대박을 노리는 스쿠벌 '세일'에 나선 것이다.

한 구단 관계자는 이 매체에 "앞으로 구단들의 절박함이 더 커질 것 같다. 12월 2일을 마감일로 삼고 '자, 이제 제대로 일을 끝내 보자'는 마음으로 임한다면, 꽤 흥미로운 11월이 될 것"이라며 보라스에 동의했다.

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또 다른 관계자는 "11월에 FA 시장에서 구단들의 움직임이 가속화될 것"이라고 했다. 직장 폐쇄가 시장을 위축시키기보다 활성화시킬 것이라는 인식이 폭넓게 자리하고 있다는 얘기다.

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태릭 스쿠벌. Imagn Images연합뉴스

이와 관련해 다저스네이션은 '너무 오래 기다릴 경우, 새 CBA의 적용을 받게 될 수 있다'면서 '예를 들어 샐러리캡이 도입된다면, 선수들은 금전적 손해를 볼 수 있고 구단들은 슈퍼스타를 영입할 때 누리던 자유를 잃게 될 수도 있다'고 전했다.

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이 때문에 상위권 FA들이 11월말, 늦어도 12월 2일까지 계약을 마무리할 것이라는 전망이 나오는 것이다.

5년 전인 2021년 말, 새 CBA에 합의하지 못한 구단들은 12월 2일 락아웃을 단행했는데, 그 직전 거물급 FA들이 천문학적 금액으로 계약하며 시장을 흔든 적이 있다.

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텍사스 레인저스가 유격수 코리 시거와 2루수 마커스 시미엔을 합계 5억달러에 영입했고, 뉴욕 메츠 맥스 슈어저(3년 1억3000만달러), 디트로이트 타이거스 하비에르 바에즈(6년 1억4000만달러), 시애틀 매리너스 로비 레이(5년 1억1500만달러), 토론토 블루제이스 케빈 가우스먼(5년 1억1000만달러)가 대박을 터뜨렸다. 이번 겨울이라고 달라질 것이 있겠느냐는 것이다.

스캇 보라스. AP연합뉴스

보라스는 이같이 비유했다.

"MLB라는 풀(pool) 안에는 수영을 잘하는 선수들도 있고, 튜브를 끼고 둥둥 떠 있기만 하는 구단주들도 있다. 그런데 그들 중 다수는 튜브를 버릴 생각이 없다. 그럼 우리는 어떻게 해야 할까? 그런 상황을 지지해야 할까요, 아니면 '아니, 우리는 앞으로도 계속 수영을 잘하는 선수들에게 보상을 줄 것'이라고 말해야 할까?"

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또 다른 에이전트는 "많은 선수들이 낙동강 오리알 신세가 되길 원치 않을 것이다. 구단들 역시 그런 상황을 원치 않을 것이라 본다"고 했다.

시장 상황도 스쿠벌에 유리하다. 원소속팀 LA 다저스는 오타니 쇼헤이의 피칭 리스크를 안고 있어 스쿠벌 재계약에 총력을 기울일 것으로 보인다. 다저스가 아니라도 뉴욕 메츠, 디트로이트, 토론토 블루제이스, 필라델피아 필리스, 시카고 컵스 등 선발진 재건 또는 에이스가 필요한 빅마켓 구단들이 스쿠벌 영입에 열을 올릴 것으로 예상된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com