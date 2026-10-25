이정후 MLB 공식인터뷰 떴다! → "롤러코스터 같은 시즌, 더 잘할 수 있었다"

San Francisco Giants' Jung Hoo Lee is congratulated by teammates in the dugout after hitting a solo home run during the second inning of a baseball game against the Los Angeles Dodgers, Friday, Sept. 18, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

Sep 6, 2026; New York City, New York, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) reacts after hitting a two-run single against the New York Mets during the fourth inning at Citi Field. Mandatory Credit: John Jones-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] 메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴이 샌프란시스코 자이언츠 이정후를 집중 조명하며 2026시즌을 결산했다.

MLB닷컴은 25일(한국시각) '이정후가 2026시즌을 롤러코스터 같았다고 평가했다. 샌프란시스코는 발전 가능성을 확인했다'고 총평했다.

이정후는 "어떤 면에서는 롤러코스터 같은 한 해였다. 야구 시즌이 끝나면 늘 약간의 아쉬움이 남기 마련이다. 더 잘할 수 있었던 부분들이 분명히 있었다고 생각한다"고 말했다.

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2026년 이정후는 143경기 579타석 타율 2할7푼6리 10홈런 OPS(출루율+장타율) 0.724를 기록했다. 지난 시즌과 비교해 홈런 타율이 소폭 상승했지만 출루율 장타율이 살짝 감소했다.

MLB닷컴은 '이정후는 때때로 스타급 활약을 펼쳤다. 다만 성적을 꾸준히 유지하는 데에는 어려움을 겪었다. 리그 평균을 간신히 웃도는 수준이었다'고 진단했다.

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샌프란시스코는 2024시즌을 앞두고 이정후와 6년 1억1300만달러(약 1500억원)에 계약했다. 리그 최정상급 몸값이다.

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MLB닷컴은 '이정후는 수비에서도 팀에 큰 보탬이 되지 못했다. 샌프란시스코는 골드글러브 수상자 해리슨 베이더를 영입해 이정후의 수비 부담을 줄였다. 이정후는 중견수에서 우익수로 이동했다. 하지만 수비 위치 변경이 수비력 개선으로 이어지지는 않았다'고 비판했다.

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토니 바이텔로 샌프란시스코 감독은 긍정적으로 전망했다.

San Francisco Giants' Brett Harris, right, celebrates after scoring with Jung Hoo Lee during the eighth inning of a baseball game against the St. Louis Cardinals in San Francisco, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Nic Coury)

San Francisco Giants' Rafael Devers, right, is greeted by Jung Hoo Lee (51) after scoring on a sacrifice fly by Turner Hill off Pittsburgh Pirates pitcher Camilo Doval during the tenth inning of a baseball game in Pittsburgh, Wednesday, Sept. 2, 2026. (AP Photo/Gene J. Puskar)

바이텔로 감독은 "시즌 전체를 보면 이정후는 모든 면에서 조금씩 나아졌다. 예를 들어 체중 관리와 근력 유지 측면에서 발전했다. 수비에서는 15가지 과제가 있었다. 작년보다 올해 한 단계 도약했듯이 내년에도 또 한 번의 도약을 이뤄낼 수 있을 것이다. 그렇게 된다면 모두가 정말 만족스러워 할 것"이라고 기대했다.

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이정후는 "내년에는 일관성이 무엇보다 중요한 열쇠가 될 것이다. 개인적으로나 팀 전반적으로 일관성을 유지해야 큰 승리로 이어질 것이다. 꾸준함을 유지하는 것, 거기서부터 시작된다. 팀에 큰 보탬이 되고 싶다"고 강조했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com