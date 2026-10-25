'아, 하필 태풍이 이때' 비 내리는 대구, PO 1차전 열릴 수 있나...취소되면 KIA가 유리?

17일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 경기. 장맛비가 내리고 있는 라이온즈파크. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.17/

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[스포츠조선 김용 기자] 비는 계속 온다, 1차전은 과연.

KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 플레이오프 1차전이 25일 대구 삼성라이온즈파크에서 개최된다.

정규시즌 3위 KIA가 준플레이오프에서 4위 LG 트윈스를 셧아웃으로 누르고 올라온 점, 삼성의 구자욱-김재윤 부상 변수 등으로 벌써부터 시리즈가 어떤 방향으로 흐를지 예측 불가다.

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여기에 또 하나의 변수가 등장했다. 비다. 1차전이 열리는 25일 대구에는 아침부터 비가 내리고 있다. 24일부터 태풍의 여파로 경상도 지역에는 하루종일 비가 왔다.

일단 예보는 경기 시간 내내 비가 올 거라 하고 있고, 레이더를 확인해도 비가 오지 않을 확률은 떨어져 보인다.

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중요한 건 양. 예보상으로는 1~2mm 정도라 경기장 컨디션 등을 고려해 경기가 강행될 여지도 있다. 다만, 하루 전부터 계속 비가 내렸기에 그라운드가 어떤지 살펴야 한다. 경기도 중요하지만, 선수 부상이 나오면 안 된다.

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17일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 경기. 장맛비가 내리고 있는 라이온즈파크. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.17/

비 때문에 경기가 취소되면 어디가 유리할까. 이론적으로는 KIA가 웃을 수 있다. 아무리 3연승을 했다고 해도, 그 3경기를 하며 많은 힘을 썼는데 휴식 시간이 하루 늘어나는 것이기 때문이다. 특히 선발 네일이 7일 쉬고 등판이었는데, 8일을 쉴 수 있다. 공교롭게도 네일은 LG와의 준플레이오프 1차전도 1주일을 쉬고 공을 던지니 엄청난 구위를 선보일 수 있었다. 네일 뿐 아니라 모든 투수들이 하루를 더 쉬는 건 KIA에 유리한 점이다. 또 26일 경기는 야간 경기이기 때문에 쉴 수 있는 시간은 더욱 늘어난다.

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삼성도 긍정적으로 해석할 수 있다. 안그래도 마무리 김재윤의 낙마 소식이 1차전 하루 앞두고 전해져 팀 분위기가 떨어졌을 수 있는데, 극도의 긴장감과 압박감을 풀 시간으로 여기면 된다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com