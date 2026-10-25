'디아즈·최형우는 약했다' 통곡의 벽 뚫을 열쇠 '8할 타자'와 '멀티홈런' 듀오에 쏠리는 눈[PO1]

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 4회초 삼성 김성윤이 빠른 발로 내야 안타를 만들어내고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]대망의 플레이오프 1차전 날이 밝았다.

기선제압을 두고 벌이는 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 기 싸움이 뜨겁다. 시리즈 전체를 좌우할 1차전 승부. 삼성 크리스 페덱과 KIA 제임스 네일이 양보 없는 선발 맞대결이 펼친다.

단기전 성적은 시즌과 다르지만, 상대 팀 전적은 네일이 살짝 비교우위다. 삼성전 4경기 2승무패 3.24의 평균자책점. 페덱은 KIA전 2경기 무승2패, 5.25다.

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네일은 삼성의 핵심 왼손 거포들을 완벽히 묶어냈다.

올 시즌 외국인 타자 르윈 디아즈는 네일을 상대로 7타수 1안타(타율 0.143)에 그쳤다. 베테랑 최형우 역시 9타수 1안타(타율 0.111) 1볼넷 1타점으로 고전했다. 구자욱도 11타수 3안타(0.273)으로 평범했다. 게다가 외야 수비가 불가능해 최형우와 동시출전이 가능할 지 조차 미지수다.

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중심타선에서 한 방을 쳐줘야 할 거포들이 네일의 스위퍼와 변형 패스트볼 조합에 고전하면 보름 여 휴식으로 감이 살짝 떨어졌을 삼성 타선이 전체적으로 답답한 흐름을 이어갈 수 있다는 우려가 있다.

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9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 강민호가 타격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

하지만 삼성에도 확실한 '네일 천적'이 있다.

테이블세터와 하위타선에서 네일을 집요하게 괴롭혀온 김성윤과 강민호다.

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김성윤은 올 시즌 네일을 상대로 무려 10타수 8안타(타율 0.800)라는 경이로운 천적 관계를 자랑한다. 네일의 변화무쌍한 공을 완벽한 타이밍으로 공략해냈다.

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베테랑 안방마님 강민호 역시 네일을 상대로 8타수 4안타(타율 0.500) 1홈런으로 강했다. 통산 네일 상대 2개의 홈런을 빼앗아낸 강민호의 홈런 한 방은 단기전에서 네일의 멘탈을 흔들 수 있는 가장 확실한 무기다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 7회초 2사 만루 디아즈가 우익수 플라이로 물러나며 아쉬워하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 4회초 삼성 최형우가 안타를 치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

시리즈를 하루 앞두고 전거근 부상으로 이탈한 마무리 김재윤 등 불펜진 연쇄 부상 이탈로 불안하게 출발하는 삼성 입장에서는 선발 네일을 얼마나 효과적으로 공략하며 리드를 잡느냐가 중요하다.

박진만 감독이 네일에 약했던 디아즈와 최형우와, 네일에 극강이었던 '8할 타자' 김성윤과 강민호를 적재적소에 배치해 타선 효율을 극대화 하는 지략이 중요해졌다.

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'네일 저승사자' 김성윤과 강민호가 판을 흔들 수 있을까. 아니면 정규시즌 상대전적을 비웃듯 최형우 디아즈가 결정적 한방으로 일을 낼까.

1차전 승리 팀의 시리즈 승리 확률은 무려 77.1%(27/35)다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com