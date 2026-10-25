김재윤 이탈을 왜 너가 걱정해? KIA 가을과속 향한 우려의 시선, 불안한 건 삼성 만이 아니다

14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 관중석을 가득 메운 삼성 팬들이 열띤 응원전을 펼치고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]KIA 타이거즈의 가을야구 과속에 대한 우려의 시선이 있다.

LG 트윈스와의 준플레이오프를 단 3경기 만에 끝내고 플레이오프 티켓을 거머쥔 KIA는 여세를 몰아 플레이오프에서 삼성을 정조준하고 있다. 최소한의 경기로 한국시리즈에 진출하며 파란을 이어가겠다는 각오.

압도적인 전력을 과시하며 신바람을 내고 있지만, 경기 수가 최소화 되면서 가을야구 흥행에 묘한 기류가 흐르고 있다.

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"시리즈가 너무 빨리 끝나면 어떻하나" 하는 우려하는 시선도 있다. KIA의 파죽지세에 불안한 건 플레이오프에서 배수의 진을 친 삼성 만이 아니다.

정규시즌 우승으로 한국시리즈에 직행해 상대를 기다리는 KT 위즈와 포스트시즌 흥행을 이끌어야 하는 운영주체 KBO(한국야구위원회의)다.

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 10회 투구를 마친 삼성 김재윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

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준PO 3경기 만에 '셧아웃', 수입은 단 '29억 5000만 원' 최근 3년간 최저

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KBO 공식 포스트시즌 관중 및 수입 현황 데이터에 따르면, 이번 준PO 3경기 동안 동원된 관중은 총 6만 1450명, 입장 수입은 약 29억 5000만 원으로 집계됐다.

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이는 5차전까지 접전을 치렀던 2024년(5경기 10만 6450명)의 45억 8300만 원이나, 4경기를 치렀던 2025년(9만 2360명)의 약 35억 4300만 원에 비해 줄어든 수치다. 역시 3경기 셧아웃으로 끝난 2023년의 18억 9800만 원보다는 많지만, 전 경기 매진 흐름 속 경기 수 감소는 곧바로 입장 수입 '파이'를 줄이는 결과로 이어진다.

포스트시즌 입장 수입은 KBO 운영비를 제외한 잔여금이 참가 구단에 배분금으로 지급된다. 따라서 전체 경기 수가 줄어들어 수입이 감소하면, 최종 우승팀부터 가을야구 참가팀의 배분금 감소로 이어진다. 전체 이익의 상당 부분을 가져가는 우승팀 손해가 가장 크다.

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3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 기자들 질문에 답하고 있는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

KS 직행팀 KT 위즈, "상대가 너무 쉬면 안되는데…"

한국시리즈에 직행해 상대를 기다리는 정규시즌 1위 KT 위즈의 셈법도 복잡하다.

준PO가 3경기 만에 일찍 끝나면서 승리 팀 KIA는 체력을 충분히 충전할 시간을 벌었다. 여기까지는 KT가 반길 만 했다. 삼성과 KIA가 역대급 치열한 시리즈를 펼칠 공산이 커졌기 때문.

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하자만 시리즈를 하루 앞두고 삼성 마무리 김재윤의 이탈 소식이 전해지면서 KT도 덩달아 불안해졌다. 만에 하나 플레이오프마저 3경기 혹은 4경기 내로 끝나면, 플레이오프 승리 팀은 3,4일 쉬고 체력 소모를 최소화한 채 한국시리즈에 오르게 된다. 무엇보다 1,2차전 외인 선발 듀오가 고스란히 일주일 휴식으로 충전한 뒤 한국시리즈 1,2차전에 선발 출격할 수 있다.

KT 입장에서는 20일 넘는 휴식 효과가 반감되는 동시에, 장기간 실전 치르지 못해 '경기 감각'이 떨어지는 리스크를 떠안게 된다. 과거 포스트시즌 사례에서도 KS 직행팀이 지나치게 오래 쉬다가 경기 감각을 찾지 못하고 1차전을 내주며 고전한 경우가 적지 않았다.

KT로서는 플레이오프가 5차전까지 가며 두 팀이 피 말리는 혈투와 체력전, 투수진 소모전을 치르고 오기를 바랄 수밖에 없는 상황. 우승보너스로 삼을 포스트시즌 분배금을 생각하면 더욱 5차전 혈투를 바랄 수 밖에 없다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 김도영이 만루홈런을 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

KBO와 가을야구 참가 팀들, "PO가 길어져야 한다"

두 번째로 초조한 곳은 KBO와 포스트시즌 진출 구단들이다.

KBO 포스트시즌 수입 배분 규정에 따르면, 전체 입장 수입에서 제반 비용을 제외한 금액 중 20%를 정규시즌 우승팀(KT 위즈)에게 먼저 지급한다. 남은 80%의 잔여금을 기준으로 다음 비율에 따라 배분금이 최종 지급된다.

한국시리즈 우승팀이 50%(전체 수입의 약 40%), 한국시리즈 준우승팀이 24%(전체 수입의 약 19.2%), 플레이오프 패자(3위)가 14%(전체 수입의 약 11.2%), 준플레이오프 패자(4위)가 9% (전체 수입의 약 7.2%), 와일드카드 결정전 패자(5위)가 3% (전체 수입의 약 2.4%)를 가져가게 된다.

지난 시즌(2025년)의 경우 전체 포스트시즌 수입이 역대 최대인 157억 1700만 원에 달해 정규시즌과 한국시리즈 통합 우승을 차지한 LG가 선공제 금액 포함, 총 37억 9000만 원이 넘는 거액의 배분금 잭팟을 터뜨렸다.

그러나 올해 와일드카드 결전전과 준PO이 잇달아 최소 경기로 끝나며 수입이 감소한 만큼, 플레이오프마저 싱겁게 끝난다면 올해 포스트시즌 총수입 및 구단 배분금 규모는 크게 줄어들 수밖에 없다.

KBO와 진출 구단들 입장에서 플레이오프가 5차전 끝장 승부까지 이어지기를 고대하는 이유다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com