"이정후 트레이드 어렵다" 왜? → 유니폼 판매 1위라. 팬들 사이에서 큰 인기 [MLB닷컴]

San Francisco Giants' Jung Hoo Lee hits a single against the Arizona Diamondbacks during the fourth inning of the first baseball game of a doubleheader, Saturday, Aug. 29, 2026, in San Francisco. (AP Photo/Jeff Chiu)

Sep 1, 2026; Pittsburgh, Pennsylvania, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) in the batting cage before the game against the Pittsburgh Pirates at PNC Park. Mandatory Credit: Charles LeClaire-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] 샌프란시스코 자이언츠가 이정후를 트레이드할 가능성은 낮다고 현지 매체가 진단했다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 25일(한국시각) '샌프란시스코가 연봉 총액을 줄이려 한다면 이정후를 트레이드 카드로 활용할 가능성도 있겠지만 쉽지 않을 것'이라고 짚었다.

샌프란시스코는 2026시즌 실패를 인정하고 고액 연봉자들을 대폭 정리했다. 로비 레이, 루이스 아라에즈, 엘리엇 라모스 등을 트레이드로 처분했다.

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하지만 이정후는 살아남았다. 이정후는 2024시즌을 앞두고 샌프란시스코와 6년 1억1300만달러(약 1500억원) 거액 계약을 체결했다.

이정후는 냉정하게 몸값에 비해 아쉬운 성적표를 남겼다.

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이정후는 올 시즌 우익수로 뛰면서 143경기 579타석 타율 2할7푼6리 홈런 10개 OPS(출루율+장타율) 0.724를 기록했다. 리그 최고 수준 연봉을 받지만 성적은 간신히 평균 레벨이었다.

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MLB닷컴은 '현재 샌프란시스코 외야수 뎁스 차트에는 이정후를 비롯해 총 10명이 이름을 올렸다. 이처럼 풍부한 외야 자원을 활용해 다른 포지션을 보강하는 트레이드를 고려할 수 있다'고 조명했다.

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이정후를 내보낼 가능성은 낮다.

MLB닷컴은 '28세인 이정후를 영입할 팀을 찾기는 쉽지 않다. 2027년 연봉은 약 2300만달러다. 계약 마지막 2년에 대해 옵트아웃 권리까지 있다'고 설명했다.

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Aug 28, 2026; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) during the eighth inning against the Arizona Diamondbacks at Oracle Park. Mandatory Credit: Stan Szeto-Imagn Images

Aug 28, 2026; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) during the fourth inning against the Arizona Diamondbacks at Oracle Park. Mandatory Credit: Stan Szeto-Imagn Images

이어서 '이정후는 팬들 사이에서 큰 인기를 누리고 있다. 그의 유니폼은 팀 내 판매량 1위다. 덕분에 샌프란시스코는 한국 시장에 진출할 기회도 얻었다. 이러한 점들 역시 트레이드 가능성을 낮추는 요인'이라고 분석했다.

토니 바이텔로 샌프란시스코 감독은 이정후가 앞으로 더 발전할 수 있다고 기대했다.

바이텔로 감독은 "시즌 전체를 보면 이정후는 모든 면에서 조금씩 나아졌다. 예를 들어 체중 관리와 근력 유지 측면에서 발전했다. 수비에서는 15가지 과제가 있었다. 작년보다 올해 한 단계 도약했듯이 내년에도 또 한 번의 도약을 이뤄낼 수 있을 것이다. 그렇게 된다면 모두가 정말 만족스러워 할 것"이라고 전망했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com